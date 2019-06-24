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«Полные трибуны, безупречная организация!» Люди очень по-разному реагируют на Европейские игры

25.06.2019 18:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске вовсю проходят II Европейские игры, которые стартовали 21 июня. О том, как беларусы отреагировали на запуск соревнований, мы уже рассказывали, но за несколько дней многое успело произойти.

Например, на тусовочной улице Октябрьской устроили ярмарку: ее заполонили государственные торговые палатки с валенками, лаптями и матрешками. После реакции СМИ торговлю тут же свернули: организаторы признались, что палатки выглядели «некрасиво». Центр города неоднократно перекрывали: сначала из-за эстафеты «Пламя мира», а потом – из-за велогонок, что вызвало негодование водителей.

В минском «Дримлэнде» заработала фестивальная зона: в первый день там выступали ребята из ЛСП и летали бюстгальтеры. А посол Сербии в Беларуси из-за жары упал в обморок и получил перелом ребер. В Telegram-канале «Nexta» заметили, как «болельщики» предлагали в сети отдать даром билеты на Игры (некоторые – за клубнику), а в воскресенье все трибуны «Динамо», кроме одной-единственной, оказались пустыми.

Интересный факт: в Минске объявили город, который следующим примет III Европейские игры – Краков. Это обрадовало правительство Варшавы, но мэр Кракова заявил, что город этого мероприятия не просил, сообщает TUT.by. Он пояснил: «[Мы] не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, – перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов».

Но было и хорошее. Например, к этому моменту Беларусь получила 12 золотых медалей (в том числе по спортивной акробатике, художественной гимнастике, легкой атлетике, самбо и так далее), девять серебряных и 18 бронзовых. Итого: 39. И по медальному зачету страна расположилась на втором месте – сразу после России, но перед Грузией, Украиной, Италией и другими.

А вот, что насчет Игр постят беларусы в социальных сетях:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это я радуюсь, что мне то никуда сегодня бежать не надо

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске вовсю проходят II Европейские игры, которые стартовали 21 июня. О том, как беларусы отреагировали на запуск соревнований, мы уже рассказывали, но за...
 
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