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Российские дзюдоисты взяли золото Европейских игр

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России по дзюдо получила золото в соревнованиях смешанных команд на II Европейских играх, которые проходят в Минске. Победы в финале против команды из Португалии одержали Муса Могушков, Инал Тасоев и Дарья Межецкая. Уступили противникам Ксения Чибисова, Алена Прокопенко и Хусен Халмурзаев.

В связи с тем, что основные схватки завершились с ничьей (3:3), был назначен решающий поединок. Для него определили весовую категорию, бросив жребий. В итоге, на татами вышел Муса Могушков и нанес поражение Жорже Фернандешу.

Отметим, что бронза досталась дзюдоистам из Австрии и Франции.



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Теги: Минск
 
 
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Бронзовые медали выиграли спортсмены из Австрии и Франции.
 
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