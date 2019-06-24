Российские дзюдоисты взяли золото Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России по дзюдо получила золото в соревнованиях смешанных команд на II Европейских играх, которые проходят в Минске. Победы в финале против команды из Португалии одержали Муса Могушков, Инал Тасоев и Дарья Межецкая. Уступили противникам Ксения Чибисова, Алена Прокопенко и Хусен Халмурзаев.

В связи с тем, что основные схватки завершились с ничьей (3:3), был назначен решающий поединок. Для него определили весовую категорию, бросив жребий. В итоге, на татами вышел Муса Могушков и нанес поражение Жорже Фернандешу.

Отметим, что бронза досталась дзюдоистам из Австрии и Франции.