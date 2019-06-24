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«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, СТВ:
Глеб Герман, организатор игровой зоны:
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«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта
Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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