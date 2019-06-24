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Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

25.06.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и пришелся по вкусу, пожалуй, каждому. Мы запойно смотрели серию за серией, сезон за сезоном. Спустя 11 лет после выхода сериала мы предлагаем посмотреть, как изменились актеры, сыгравшие главные роли.

Кстати, новый седьмой сезон уже отснят и включает в себя 16 серий.

Дата выхода пока не разглашается. Новый сезон снимался в Беларуси – кадры со съемочной площадки смотрите здесь

Федор Добронравов

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Главного героя сериала, Ивана Будько, блестяще сыграл Федор Добронравов. Благодаря этой колоритной роли актер стал особенно узнаваем. Он поучаствовал в съемках всех семи сезонов «Сватов». По-настоящему талантливый актер сыграл десятки ролей в театре и на экране. Сейчас Федор Добронравов продолжает служить «Театру Сатиры».

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

Татьяна Кравченко

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

По сериалу Иван Будько делит радости жизни с женой Валюхой. Эту замечательную женщину сыграла Татьяна Кравченко. Валентина дополнила образ своего мужа и влюбила в себя зрителей. Татьяна Кравченко поучаствовала в съемках многих сериалов и фильмов, а сейчас продолжает работать в театре «Ленком».

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: скриншот из программы «Наедине со всеми»

Людмила Артемьева

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Модную городскую бабушку Ольгу Николаевну сыграла Людмила Артемьева. В сериале Ольга Николаевна представлена утонченной и стильной женщиной, которая считает важным здоровый образ жизни и образование. Людмила Артемьева в 2003 году закончила работу в театре «Ленком», а недавно поучаствовала в съемках седьмого сезона «Сватов».

Мы все хотим продолжения. Звезда сериала «Сваты» рассказала о новом сезоне  

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/ludmila_artemiewa_official

Анатолий Васильев

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Анатолий Васильев сыграл мужа Ольги Николаевны. Юрий Анатольевич – профессор, который очень любит свою жену и выступает в сериале мягким и добродушным человеком. Анатолий Васильев известен благодаря роли в фильме «Экипаж» 1979 года. Сейчас актеру 72 года, он продолжает участвовать в различных проектах и служить в «Театре им. Моссовета».

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: kino-teatr.ru

Александр Феклистов

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

После смерти Юрия Анатольевича у Ольги Николаевны зарождается роман с его коллегой Сан Санычем Берковичем. Его сыграл Александр Феклистов. В сериале Беркович был представлен интеллигентным мужчиной и ректором университета. Сейчас актер продолжает участвовать в новых проектах и снялся в новом сезоне «Сватов».

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/mariaaronova_official

Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее).  

Ульяна Иващенко

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Внучку Женю неугомонной семейки Будько-Ковалевых сыграла Ульяна Иващенко. Маленькая актриса сыграла в первых двух сезонах «Сватов». Однако больше участвовать не смогла: подросла, отправилась в школу, и съемки с частыми переездами стали проблемой. Сейчас Ульяна Иващенко не участвует в съемках, а появляется на экранах только во время участия в телепрограммах.

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/ulyana_en

София Стеценко

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

После ухода Ульяны Иващенко из «Сватов», на ее место в третий сезон была приглашена София Стеценко. Девочка сразу же полюбилась зрителям и играла роль Жени в третьем и четвертом сезоне сериала. После «Сватов» София Стеценко поучаствовала в съемках нескольких фильмов. Последняя картина с ее участием вышла в 2015 году.

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: kino-teatr.ru

Анна Кошмал

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

В пятом и шестом сезоне «Сватов» выросшую внучку Женю сыграла украинская актриса Анна Кошмал. Женя в этих сезонах была трудным подростком и относила себя к субкультуре готы. Анна отлично справилась с ролью и создала запоминающийся образ. После съемок «Сватов» актриса успешно сыграла в сериале «Слуга народа» и продолжает творческую карьеру до сих пор.

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/smorkovkina

Инна Королева

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Инна Королева сыграла роль мамы Жени и дочери семейства Будько. С ролью Маши Будько актриса справилась, показав в некоторых моментах, как отличается от родителей, но остается их дочкой. Сейчас Инна Королева является также актрисой дубляжа – в ее багаже более ста озвученных картин. В съемках нового сезона «Сватов» Инна Королева не участвовала.

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/korolevainna

Даниил Белых

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Мужа Маши Будько сыграл Даниил Белых. Максим Ковалев в сериале показан как настоящий семьянин. Он, как и его родители, любит свою семью и уважает ее. Актер работал в различных проектах, а после «Сватов» стал особенно узнаваем. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, а также поучаствовал в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/daniilbelykh

Николай Добрынин

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Известный актер Николай Добрынин сыграл в «Сватах» друга семьи Будько-Ковалевых. Митяй – такой же колоритный персонаж, как и его окружение. Он любит кутить и красивых женщин. Николай Добрынин не останавливает свою актерскую деятельность, колесит по гастролям и играет в театрах.

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 летФото: instagram.com/svati_official

Олеся Железняк

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

В одном из сезонов «Сватов» Митяй встречает женщину своей мечты – Ларису, которую сыграла Олеся Железняк. Актрису мы узнали из ситкома «Моя прекрасная няня». Позже мы увидели Олесю Железняк в фильме «Любовь в большом городе». Актриса также известна благодаря участию в съемках фильмов «8 первых свиданий» и «Няньки». Сейчас Олеся Железняк меньше участвует в съемках и продолжает работать в театре.  

Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 летФото: instagram.com/olesyazheleznyak

Люди в материале: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Александр Феклистов, Ульяна Иващенко, София Стеценко, Анна Кошмал, Инна Королева, Даниил Белых, Николай Добрынин, Олеся Железняк
 
 
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Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и пришелся по вкусу, пожалуй, каждому. Мы запойно смотрели серию за серией, сезон за сезоном. Спустя 11 лет...
 
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