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Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Источник материала: СТВ
Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и пришелся по вкусу, пожалуй, каждому. Мы запойно смотрели серию за серией, сезон за сезоном. Спустя 11 лет после выхода сериала мы предлагаем посмотреть, как изменились актеры, сыгравшие главные роли.
Кстати, новый седьмой сезон уже отснят и включает в себя 16 серий.
Федор Добронравов
Главного героя сериала, Ивана Будько, блестяще сыграл Федор Добронравов. Благодаря этой колоритной роли актер стал особенно узнаваем. Он поучаствовал в съемках всех семи сезонов «Сватов». По-настоящему талантливый актер сыграл десятки ролей в театре и на экране. Сейчас Федор Добронравов продолжает служить «Театру Сатиры».
Татьяна Кравченко
По сериалу Иван Будько делит радости жизни с женой Валюхой. Эту замечательную женщину сыграла Татьяна Кравченко. Валентина дополнила образ своего мужа и влюбила в себя зрителей. Татьяна Кравченко поучаствовала в съемках многих сериалов и фильмов, а сейчас продолжает работать в театре «Ленком».
Людмила Артемьева
Модную городскую бабушку Ольгу Николаевну сыграла Людмила Артемьева. В сериале Ольга Николаевна представлена утонченной и стильной женщиной, которая считает важным здоровый образ жизни и образование. Людмила Артемьева в 2003 году закончила работу в театре «Ленком», а недавно поучаствовала в съемках седьмого сезона «Сватов».
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев сыграл мужа Ольги Николаевны. Юрий Анатольевич – профессор, который очень любит свою жену и выступает в сериале мягким и добродушным человеком. Анатолий Васильев известен благодаря роли в фильме «Экипаж» 1979 года. Сейчас актеру 72 года, он продолжает участвовать в различных проектах и служить в «Театре им. Моссовета».
Александр Феклистов
После смерти Юрия Анатольевича у Ольги Николаевны зарождается роман с его коллегой Сан Санычем Берковичем. Его сыграл
Ульяна Иващенко
Внучку Женю неугомонной семейки Будько-Ковалевых сыграла Ульяна Иващенко. Маленькая актриса сыграла в первых двух сезонах «Сватов». Однако больше участвовать не смогла: подросла, отправилась в школу, и съемки с частыми переездами стали проблемой. Сейчас Ульяна Иващенко не участвует в съемках, а появляется на экранах только во время участия в телепрограммах.
София Стеценко
После ухода Ульяны Иващенко из «Сватов», на ее место в третий сезон была приглашена София Стеценко. Девочка сразу же полюбилась зрителям и играла роль Жени в третьем и четвертом сезоне сериала. После «Сватов» София Стеценко поучаствовала в съемках нескольких фильмов. Последняя картина с ее участием вышла в 2015 году.
Анна Кошмал
В пятом и шестом сезоне «Сватов» выросшую внучку Женю сыграла украинская актриса Анна Кошмал. Женя в этих сезонах была трудным подростком и относила себя к субкультуре готы. Анна отлично справилась с ролью и создала запоминающийся образ. После съемок «Сватов» актриса успешно сыграла в сериале «Слуга народа» и продолжает творческую карьеру до сих пор.
Инна Королева
Инна Королева сыграла роль мамы Жени и дочери семейства Будько. С ролью Маши Будько актриса справилась, показав в некоторых моментах, как отличается от родителей, но остается их дочкой. Сейчас Инна Королева является также актрисой дубляжа – в ее багаже более ста озвученных картин. В съемках нового сезона «Сватов» Инна Королева не участвовала.
Даниил Белых
Мужа Маши Будько сыграл Даниил Белых. Максим Ковалев в сериале показан как настоящий семьянин. Он, как и его родители, любит свою семью и уважает ее. Актер работал в различных проектах, а после «Сватов» стал особенно узнаваем. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, а также поучаствовал в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Николай Добрынин
Известный актер Николай Добрынин сыграл в «Сватах» друга семьи Будько-Ковалевых. Митяй – такой же колоритный персонаж, как и его окружение. Он любит кутить и красивых женщин. Николай Добрынин не останавливает свою актерскую деятельность, колесит по гастролям и играет в театрах.
Фото: instagram.com/svati_official
Олеся Железняк
В одном из сезонов «Сватов» Митяй встречает женщину своей мечты – Ларису, которую сыграла Олеся Железняк. Актрису мы узнали из
Фото: instagram.com/olesyazheleznyak
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Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и пришелся по вкусу, пожалуй, каждому. Мы запойно смотрели серию за серией, сезон за сезоном. Спустя 11 лет...
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