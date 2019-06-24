Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта





Ксения Худолей, СТВ:

Сейчас на фан-зоне развернулся настоящий детский праздник. Здесь мальчиков учат спортивной борьбе и теннису, а для девчонок – танцы и чирлидинг. Ну а взрослые в это время могут отдохнуть и попробовать блюда разных стран мира. В меню – армянский шашлык, венгерский штрудель и, конечно, белорусские драники.













Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):

Предлагаем приходить к нам и играть в текбол. Это новый вид спорта из Венгрии, венгерское изобретение. Есть специально изогнутый стол и на этом столе можно играть и в футбол, и в гандбол, и в волейбол, и в настольный теннис.

Фан-зону буквально захватил танец. Кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.





Юлия Гришина, директор студии танца:

Мы готовы танцевать, танцевать очень долго, до ночи как минимум. Любой желающий может научиться буквально за несколько минут самым простейшим базовым движениям.









Самое простое – это степы, шаги.

Подробнее о том, как научиться танцевать за несколько минут, смотрите в видеоинформации .















