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Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):
Фан-зону буквально захватил танец. Кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.
Юлия Гришина, директор студии танца:
Самое простое – это степы, шаги.
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Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч...
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