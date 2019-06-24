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Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

25.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Работу органов местного управления и самоуправления Ивьевского района по решению вопросов жизнеобеспечения населения и благоустройства населенных пунктов  обсудят сегодня  на выездной сессии Гродненского областного Совета депутатов.

Для участия в работе сессии приглашены депутаты Гродненского областного Совета депутатов, председатели районных Советов депутатов, члены облисполкома, а также представители местной власти Ивьевского района.

25 июня 2019 года в Ивьевском райисполкоме состоялась регистрация участников заседания Гродненского областного Совета депутатов, которых поприветствовал председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак.

Перед началом заседания народные избранники во главе с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Гродненского областного Совета депутатов Игорем Георгиевичем Жуком и  председателем Ивьевского районного исполнительного комитета Александром Ивановичем Булаком возложили цветы и венки к   памятному знаку воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Открытие пленарного заседания состоялось в райисполкоме с приветственной речи члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Гродненского областного Совета депутатов И. Г. Жука и ответного слова принимающей стороны в лице председателя Ивьевского районного исполнительного комитета А. И.  Булака, а также показа фильма об Ивьевском районе.

Свою работу народные избранники начали с посещения  объектов инфраструктуры Ивьевского района.

В центр внимания депутатов попали следующие из них: Ивьевский сельский Совет депутатов, учреждение культуры «Ивьевский музей национальных культур, памятный знак «В честь дружбы и согласия конфессий Ивьевщины», государственное учреждение культуры «Ивьевский центр культуры и досуга»,  комплекс физкультурно-спортивных сооружений государственного учреждения образования «Ивьевская средняя школа», государственное учреждение образования «Ивьевская средняя школа», набережная пруда г. Ивье, общество с ограниченной ответственностью «Лида Техмаш», агроусадьба «Моринское», костел агрогородка Субботники как центр культурного и исторического наследия рода Умястовских.

Для удобства участникам сессии  предложены  два маршрута.   

Пленарное заседание  депутатов продолжилось  в Ивьевском райисполкоме в 15.00.

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье
Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

И. Холяво

Фото С. Зенкевича.

 
 
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Работу органов местного управления и самоуправления Ивьевского района по решению вопросов жизнеобеспечения населения и благоустройства населенных...
 
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