Выездная сессия Гродненского областного Совета депутатов проходит в Ивье

Источник материала: Ивьевский край

Работу органов местного управления и самоуправления Ивьевского района по решению вопросов жизнеобеспечения населения и благоустройства населенных пунктов обсудят сегодня на выездной сессии Гродненского областного Совета депутатов.

Для участия в работе сессии приглашены депутаты Гродненского областного Совета депутатов, председатели районных Советов депутатов, члены облисполкома, а также представители местной власти Ивьевского района.



25 июня 2019 года в Ивьевском райисполкоме состоялась регистрация участников заседания Гродненского областного Совета депутатов, которых поприветствовал председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак.

Перед началом заседания народные избранники во главе с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Гродненского областного Совета депутатов Игорем Георгиевичем Жуком и председателем Ивьевского районного исполнительного комитета Александром Ивановичем Булаком возложили цветы и венки к памятному знаку воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Открытие пленарного заседания состоялось в райисполкоме с приветственной речи члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Гродненского областного Совета депутатов И. Г. Жука и ответного слова принимающей стороны в лице председателя Ивьевского районного исполнительного комитета А. И. Булака, а также показа фильма об Ивьевском районе.

Свою работу народные избранники начали с посещения объектов инфраструктуры Ивьевского района.

В центр внимания депутатов попали следующие из них: Ивьевский сельский Совет депутатов, учреждение культуры «Ивьевский музей национальных культур, памятный знак «В честь дружбы и согласия конфессий Ивьевщины», государственное учреждение культуры «Ивьевский центр культуры и досуга», комплекс физкультурно-спортивных сооружений государственного учреждения образования «Ивьевская средняя школа», государственное учреждение образования «Ивьевская средняя школа», набережная пруда г. Ивье, общество с ограниченной ответственностью «Лида Техмаш», агроусадьба «Моринское», костел агрогородка Субботники как центр культурного и исторического наследия рода Умястовских.

Для удобства участникам сессии предложены два маршрута.

Пленарное заседание депутатов продолжилось в Ивьевском райисполкоме в 15.00.























































































































































И. Холяво

Фото С. Зенкевича.