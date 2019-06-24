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21 обвиняемый! В суд отправили новое "дело медиков"

25.06.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди фигурантов громкого уголовного дела - экс-гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий



"Сейчас направлено дело в Минский городской суд, оно самое крупное по количеству обвиняемых: 21 человек, из них 8 представителей здравоохранения", - рассказал во вторник журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук

Среди фигурантов уголовного дела - директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Столяров, его заместитель Зинченко, гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий.

Напомним, Вячеслав Гнитий был задержан около года назад. В КГБ тогда заявили, что из-за схем коррупционных закупок цены на лекарства и медицинское оборудование иногда необоснованно завышали на 10-60% и даже на 100%. 


Правда, после задержания руководителя "Белфармации" даже спустя год цены на лекарства почему-то не подешевели.

Кстати, по словам Алексея Стука, никто из осужденных медиков не обращался с ходатайством о помиловании.

 
 
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Среди фигурантов громкого уголовного дела - экс-гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий
 
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