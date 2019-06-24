







"Сейчас направлено дело в Минский городской суд, оно самое крупное по количеству обвиняемых: 21 человек, из них 8 представителей здравоохранения", - рассказал во вторник журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук.





Среди фигурантов уголовного дела - директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Столяров, его заместитель Зинченко, гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий.





Напомним, Вячеслав Гнитий был задержан около года назад. В КГБ тогда заявили, что из-за схем коррупционных закупок цены на лекарства и медицинское оборудование иногда необоснованно завышали на 10-60% и даже на 100%.









Правда, после задержания руководителя "Белфармации" даже спустя год цены на лекарства почему-то не подешевели.





Кстати, по словам Алексея Стука, никто из осужденных медиков не обращался с ходатайством о помиловании.