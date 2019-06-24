Прогноз: обвал белорусского рубля не за горами

Пока в самой Беларуси ничто не предвещает подобного развития событий, а ситуация на некоторых сегментах валютного рынка РБ даже улучшилась.





Предприятия и население продают валюту

Правда, физические лица в мае текущего года продали валюты на 131,8 млн. долларов больше, чем купили, что существенно ниже, чем в мае 2018 года, когда они реализовали в чистом виде 207,3 млн. долларов. В целом за январь-май текущего года население РБ реализовало банкам валюты в чистом выражении на 271,9 млн. долларов. За пять месяцев прошлого года – 657,8 млн. долларов.





По итогам января-мая текущего года субъекты хозяйствования – резиденты РБ продали валюты на 79,9 млн. долларов больше, чем купили, то есть, они, как и физические лица, являются чистыми продавцами валюты. А за пять месяцев прошлого года они больше купили валюты, чем продали, на 425,8 млн. долларов.





Субъекты хозяйствования – нерезиденты РБ – за пять месяцев текущего года реализовали банкам валюты на 275,4 млн. долларов против 191,8 млн. долларов год назад.





Таким образом, население в этом году стало продавать валюты меньше, но предприятия компенсировали это сокращение.





Внешняя торговля товарами уходит в минус

При этом состояние внешней торговли РБ несколько ухудшилось. Сальдо внешней торговли РБ товарами и услугами за январь-апрель текущего года составило, по данным Нацбанка, 52,4 млн. долларов, что существенно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда оно равнялось 304,6 млн. долларов.





Сальдо внешней торговли услугами выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% и достигло 1,246 млрд. долларов, а отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло по абсолютной величине почти в полтора раза и составило минус 1,193 млрд. долларов.





Резкое ухудшение состояния внешней торговли товарами наблюдалось в апреле, когда экспорт составил 2,625 млрд. долларов, что оказалось существенно меньше, чем год назад. К этому привело, в частности, снижение доходов от экспорта нефтепродуктов в связи с сокращением их производства на белорусских НПЗ из-за поставок некачественной нефти из России.





В то же время, импорт товаров в РБ за апрель (в ценах ФОБ) составил 3,318 млрд. долларов, что значительно превысило импорт за апрель 2018 года, равный 2,999 млрд. долларов.









Физические лица полюбили валютные депозиты

Сокращение объемов реализации валюты физическими лицами в текущем году сопровождается ростом величины их сбережений в банках. С начала года валютные депозиты населения увеличились на 179,6 млн. долларов и достигли на 1 июня 7,31 млрд. долларов.





В частности, срочные валютные вклады населения в мае 2019 года увеличились на 11 млн. долларов по сравнению с апрелем, хотя в мае прошлого года они снизились на 97,1 млн. долларов. То есть за год произошло довольно радикальное изменение отношения людей к валютным депозитам.





Возможно, это объясняется существенным увеличением средней процентной ставки по новым валютным депозитам населения на срок свыше 1 года: до 2,12% в мае текущего с 1,48% в мае прошлого года.





Таким образом, валюта физических лиц остается в банковской системе, что положительно для рубля. Депозиты юридических лиц за январь-май также увеличились: на 239 млн. долларов – до 4,22 млрд. долларов.





Правда, иностранная валюта все равно остается в глазах большинства жителей Беларуси привлекательнее белорусских рублей.





Согласно исследованию Нацбанка «Инфляционные ожидания населения» за май 2019 года, валюту более предпочтительным средством сбережений считают в нашей стране 64,5% жителей. Но в феврале таких было 67,1%, то есть прогресс налицо.





Правда, к особому росту темпов увеличения срочных рублевых депозитов населения это не приводит. Они растут, но медленно.





Так, срочные рублевые вклады физических лиц в мае текущего года увеличились по сравнению с апрелем на 62,5 млн. рублей – до 4,35 млрд. рублей. Это выше прироста в мае прошлого года, равного 45 млн. рублей, но принципиально ситуация не изменилась. И это несмотря на значительный рост доходов населения.





Россия денег не дает

Значительные риски для валютного рынка РБ связаны с Россией. Снижение финансовой поддержки с ее стороны кажется неизбежным, так как шансы на то, что руководству двух стран удастся договориться об углубленной интеграции невелики, а без такой интеграции президент РФ Владимир Путин не хочет рефинансировать даже старые долги и давать последний транш кредита Евразийского банка развития.





Правда, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 15 июня сообщил, что совместная группа по подготовке программы углубленной интеграции согласовала около 90% положений этой программы. Но оставшиеся 10% могут стать камнем преткновения.





Как бы то ни было, 21 июня встречались премьер-министры двух стран, которые, впрочем, ничего не решают, а затем последует, наверное, решающая встреча президентов.





Но Россия, похоже, уступать не собирается, на что указывает назначение бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича на должность заместителя министра экономического развития РФ, курирующего взаимодействие России с СНГ, а также вопросы, касающиеся "союзного государства России и Беларуси".





То есть, Михаил Бабич теперь займется углублением интеграции в "союзном государстве". Тем самым Владимир Путин показал Александру Лукашенко, что он полностью согласен с экс-послом.





Правда, в ближайшее время сокращение российской помощи особых неприятностей нашей стране не доставит, так как Минфин и государственные банки РБ, в первую очередь Банк развития, готовы увеличить объемы заимствования на других рынках. В частности, в Британии, Китае, и даже на рынке российских облигаций. Поэтому, по крайней мере, в этом году опасаться нечего.





Сохраняется и приток в страну прямых иностранных инвестиций. По данным Нацбанка, их величина на 1 апреля 2019 года составила 22,08 млрд. долларов, увеличившись за год на 1,3 млрд. долларов.









Резервы вместо экономического роста

Таким образом, в целом состояние белорусских финансов пока особой озабоченности не вызывает. На это указывает и рост золотовалютных резервов страны до 8,1 млрд. долларов по состоянию на 1 июня 2019 года.





Но есть другая проблема. Это благополучие объясняется жесткой денежно-кредитной политикой, которую проводят Нацбанк и Минфин. А это приводит к низким темпам экономического роста в стране. Белорусский ВВП по итогам января-мая увеличился всего на 1%, и это при том, что президент требует обеспечить 4-процентный рост по итогам года.





Президент и правительство РБ все еще пытаются осуществить его за счет развития экспорта, а не внутреннего рынка. Дай Бог, конечно, хотя этим планам в условиях торговых и валютных войн вряд ли суждено осуществиться. Когда в руководстве страны это осознают, то могут решить, что стране надо не резервы копить, а развивать экономику. Но в ближайшие месяцы это маловероятно, так как правительство еще полно энтузиазма и усиленно продвигает экспорт.





Таким образом, внутренних причин для обвала курса белорусского рубля пока не видно. А вот импорт финансовой нестабильности из-за рубежа вполне возможен. Там сейчас идет валютная война, да и реальная назревает.





В случае углубления кризиса белорусский рубль не сможет остаться сильным. Да и в случае провала переговоров Беларуси и России по поводу дальнейшей интеграции возможны неприятности на валютном рынке РБ. Это два основных фактора, которые могут привести к обвалу нашего рубля уже в ближайшие месяцы. И вероятность того, что сработают оба, велика.





В последнем обзоре глобального энергетического рынка, сделанного в Bank of America Merrill Lynch, отмечен рост вероятности снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель (если Китай и США не договорятся). А в Morgan Stanley подсчитали, что курс российского рубля при этом упадет до 72,5 рублей за доллар. В этом случае на белорусском валютном рынке как раз и может повториться сценарий прошлого года.