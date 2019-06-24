"Свободных и справедливых выборов в Беларуси нет"

Об этом в интервью "Белорусскому партизану" сказал председатель партии Григорий Костусев.





Он также сообщил, что за время краудфандинга Партия БНФ собрала больше 15 тысяч долларов.





- Я уже не помню точно, на какую дату мы подводили итоги компании, но, если не ошибаюсь, в конце весны – начале лета у нас было собрано больше 30 тысяч белорусских рублей, - говорит политик. – А клич о помощи мы бросили в конце минувшего года. И мы не останавливаем сбор средств на поддержку партии. Благодаря помощи людей мы, можно сказать, успешно вышли из очень непростой финансовой ситуации. И даже суды прошли. Не все, правда, выиграли, но и не все проиграли.





- Значит сегодня финансовый вопрос закрыт?





- Он стоит не так остро, но по-прежнему актуален. Мы очень благодарны каждому за поддержку. Задолженностей за коммунальные платежи у нас нет. И не стоит вопрос о том, что завтра мы можем оказаться на улице.





- Одно из требований заявления о либерализации условий деятельности для политических партий, под которым подписались почти все оппозиционные силы страны, - госфинансирование. Как думаете, насколько это реально?





- Мы готовили это обращение с учетом изучения опыта европейских стран. На Западе государство поддерживает политические партии – на разных условиях. Мы хотим, чтобы белорусская власть рассмотрела возможность финансовой поддержки наших партий. Всех без исключения. Тем более, что разговор об этом идет давно. Очень хотелось бы, чтобы к нам прислушались.





- Григорий Андреевич, а что с выборами? Вы будете баллотироваться в Палату представителей?





- Как раз в субботу, 29 июня, состоится очередной сейм, один из вопросов – подготовка внеочередного съезда по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей. Также будем обсуждать и иные вопросы, связанные с избирательной кампанией.





- Сами в выборах участвуете?





- Да. Пока у меня есть желание и намерение баллотироваться в парламент. Теперь необходимо, чтобы мою кандидатуру поддержал сейм. А там уже начнется подготовка списков и всех необходимых документов.









- Провластные политологи упрекают политические партии в том, что они не могут закрыть все 110 округов своими кандидатами…





- Я отлично помню последнюю парламентскую кампанию. Тогда Партия БНФ на съезде выдвинула 72 или 76 кандидатов в депутаты. Только одна наша партия! Это немало. И остальные партии выдвинули своих кандидатов. Мы перекрывали округа, на многих было сразу несколько представителей оппозиционных политических партий.





Но провластные политологи забывают о том, как у нас проводится подсчет голосов и кто становится депутатом. Помните, как в сети появился список будущих депутатов Палаты представителей? Так вот, большинство фамилий из этого списка сегодня можно найти в Палате представителей.





Мне кажется, уже давно ни для кого не секрет, что списки депутатов у нас составляются заранее. Думаю, и в этот раз мы в эти списки не попадем.









- Тогда зачем играть в эти игры с властью?





- Чтобы заявить, что мы есть. Мы должны пойти к людям. И показать не только белорусам, но и всему миру, как в нашей стране проходят выборы.





Безусловно, власти будет проще, если в избирательной кампании не будут участвовать оппозиционные кандидаты. Тогда можно показать картинку, что выборы прошли идеально, по стандартам. Но на самом деле свободных и справедливых выборов в Беларуси нет.