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Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль Евроигр
Источник материала: Партизан
Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом. Кириенко проехал 28,6 километра по улицам Минска за 33 минуты и 3 секунды.
Отметим, что Кириенко пропустил начало сезона из-за проблем с сердцем, но вернулся к гонкам и успел набрать форму к Европейским играм.
Второй результат показал Нельсон Оливейра из Португалии. Он 28 секунд уступил белорусу. Третье место в активе чеха Яна Барты.
Отметим, что Кириенко выиграл в этой дисциплине и на I Европейских играх в Баку.
В женской гонке первенствовала швейцарка Марлен Ройзер. Второй стала Шантел Блаак из Нидерландов, третьей — Хэйли Симмондс из Великобритании.
Алена Омелюсик финишировала с пятым временем, всего полторы секунды уступив Симмондс.
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Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль II Европейских игр в шоссейной гонке с раздельным стартом. Кириенко проехал 28,6 километра по улицам...
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