Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль Евроигр









Отметим, что Кириенко пропустил начало сезона из-за проблем с сердцем, но вернулся к гонкам и успел набрать форму к Европейским играм.





Второй результат показал Нельсон Оливейра из Португалии. Он 28 секунд уступил белорусу. Третье место в активе чеха Яна Барты.





Отметим, что Кириенко выиграл в этой дисциплине и на I Европейских играх в Баку.





В женской гонке первенствовала швейцарка Марлен Ройзер. Второй стала Шантел Блаак из Нидерландов, третьей — Хэйли Симмондс из Великобритании.





Алена Омелюсик финишировала с пятым временем, всего полторы секунды уступив Симмондс.







