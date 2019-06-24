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Экс-президент Армении снова арестован - уже в третий раз

25.06.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его. До этого суд в Ереване освободил его из-под ареста 18 мая - таким образом Кочарян провел на свободе около полутора месяцев.



Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет, в частности, о разгоне уличных протестов в Армении, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек, напоминает ВВС.

Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.

Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система".

В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи.

В декабре Кочаряна снова арестовали, но в мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.

После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского посла к Роберту Кочаряну на позапрошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.

Как можно арестовать президента

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в связи с делом о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

Тогда в ходе беспорядков и столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек. Пост президента Армении занимал Роберт Кочарян.

По конституции Армении, президент в течение и после срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом. Привлекать к ответственности за действия, не связанные с его статусом, президента можно лишь после завершения его полномочий.

Но в следственной службе Армении настаивают, что неприкосновенность Кочаряна не является абсолютной. Основанием же для предъявления обвинений Кочаряну глава службы Сасун Хачатрян назвал привлечение армии во время событий 1 марта 2008 года.

"Вовлечение армии в политические процессы запрещено как прошлой, так и нынешней редакцией конституции. Привлечение армии возможно лишь в том случае, если было объявлено военное положение, чего, как известно, не было сделано", - цитирует Хачатряна агентство Новости-Армения.

 
 
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Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и арестовал его. До этого суд в Ереване...
 
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