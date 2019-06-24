Почему Лукашенко должен считать Евроигры провальными

Салідарнасць приводит пять фактов о том, как Евроигры принесли властям разочарование. приводит пять фактов о том, как Евроигры принесли властям разочарование.





Еще в 2017 году Лукашенко возмущался, что «страна не живет Еворпейскими играми». И она зажила. Вот только стоили ли те усилия полученного результата?





Все говорит о том, что эффект от Евроигр мог сильно разочаровать Лукашенко. Скандалы, игнор и главное — отсутствие у людей интереса – вот тот фон, на котором проходит это спортивное мероприятие.





Скандалы

В первый же день Европейских игр случился международный скандал. Прибывший в Минск президент Сербии не пошел на церемонию открытия, так как на ней присутствовал президент Косово. И как ни умолял Лукашенко, Александр Вучич остался непреклонен.





В интервью сербскому информагентству он поведал о реакции главы Беларуси:





— Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться.





Казалось бы, такая реакция нехарактерна для белорусского президента. Однако желание любыми силами затащить на стадион Вучича вполне объяснимо. Вип-ложа с президентами была очень скудна и совсем не выглядела представительной.





Президентский игнор

Не посчитали нужным нанести визит вежливости на это спортивное событие «мирового масштаба» даже близкие друзья и союзники Лукашенко. Например, Путин отправил вместо себя на открытие премьер-министра Дмитрия Медведева (с которым, надо сказать, у главы Беларуси не сильно теплые отношения), а президент Азербайджана, начавший традицию Европейский игр, и вовсе прислал дочь.





Не дошла до открытия и президент Грузии Саломе Зурабишвили, спешно улетевшая в Тбилиси решать внутриполитические проблемы.





В итоге вип-трибуна выглядела, мягко говоря, странно. Из глав государств там были только президент Молдовы и председатель президиума Боснии и Герцеговины — Додон и Додик. А также глава Чечни Рамзан Кадыров — но и тот куда-то испарился в процессе.













А люди где?

Но бог с ними, с президентами. Самое главное, что на Евроигры не приехали болельщики. Рассчитывая на поток иностранцев, в столице развернули бурную деятельность — фан-зоны, площадки с интерактивом, выступления музыкантов, но…





И очевидцы, и журналисты отмечали, что территории перед спортивными объектами пустынны. Редкие иностранцы, которых доводилось встречать, рассказывали, что являются родителями спортсменов. За организацию мероприятия благодарили — но что толку-то?





Не сильно заинтересовали Евроигры и самих белорусов. В сети смеялись, что из-за летних каникул не смогли согнать школьников для массовости, и вообще белорусов следовало бы оштрафовать за саботаж мероприятия.





Пиара не получилось

В принципе, понять игнор белорусов тоже не сложно. Во-первых, может, у кого-то там, наверху, и праздник, но у большинства — обычные рабочие будни, которые стали еще и длиннее из-за того, что на работу теперь приходится добираться дольше.





Перекрытые центральные улицы вовсе не добавляют праздничного настроения. И вместо благодарности за яркое спортивное мероприятие в адрес властей, особенно в час-пик, все больше звучат проклятия.





И это, похоже, не тот эффект, на который рассчитывал Александр Григорьевич, пытаясь еще и сделать себе за счет Евроигр пиар перед президентскими выборами.





Дорогое удовольствие

Кстати, еще в 2017 году Лукашенко, говоря о расходах на проведение игр, заявлял: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».





Однако по предварительным оценкам, расходы на проведение игр значительно превышают эту сумму – называлась цифра в 150 млн долларов. И уже сейчас понятно, что «отбить» расходы не удастся. Поток туристов говорит о том, что Евроигры белорусы безвозмездно оплатили из своего кармана.





Учитывая ситуацию в экономике и приближающиеся президентские выборы, вряд ли Лукашенко такие траты покажутся оправданными. Не зря белорусы поспешили окрестить турнир Голодными играми.





В общем, у Александра Григорьевича есть повод быть недовольным. Пока свою реакцию на происходящее он не озвучил. Хотя вполне возможно, что разносы начнутся уже после того, как власти подведут итоги прошедшего мероприятия и подсчитают убытки — финансовые и политические.