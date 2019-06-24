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Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).
25.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июня 2019 1:11 13206
Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).
В понедельник 17 июня сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления был задержан председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома,
СПРАВКА: Олег Григорьевич Поскробко родился в 1979 году в Пружанах, имеет два высших образования – в 2002-м он окончил БГТУ, в 2012-м – Академию управления. Он работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска, в администрации Фрунзенского района столицы, с 2012 года по 2015-й руководил администрацией Центрального района. С 2015-го Поскробко трудился первым заместителем министра ЖКХ, а в августе 2017 года был назначен председателем Солигорского РИК.
По материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь задержан председатель Солигорского районного исполнительного комитета за превышение служебных полномочий.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июня 2019 1:11 13206 Председатель Солигорского райисполкома задержан в...
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