Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).

СПРАВКА: Олег Григорьевич Поскробко родился в 1979 году в Пружанах, имеет два высших образования – в 2002-м он окончил БГТУ, в 2012-м – Академию управления. Он работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска , в администрации Фрунзенского района столицы, с 2012 года по 2015-й руководил администрацией Центрального района. С 2015-го Поскробко трудился первым заместителем министра ЖКХ, а в августе 2017 года был назначен председателем Солигорского РИК.

По материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь задержан председатель Солигорского районного исполнительного комитета за превышение служебных полномочий.



Ранее чиновник работал в должности первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства. Являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



— На протяжении нескольких лет первый заместитель Министра ЖКХ из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Они составили 2 тысячи евро, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника ПОСМЕТЬЕВА. — Придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается.



За превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 УК Беларуси) Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Олег Поскробко все еще значится на сайте Солигорского райисполкома как его председатель. Должность он занимает с 10 августа 2017 года.



Проводится расследование.

