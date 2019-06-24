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Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).

25.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июня 2019 1:11 13206

Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).

Автор: Эдуард Кидяев.

В понедельник 17 июня сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления был задержан председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).

СПРАВКА: Олег Григорьевич Поскробко родился в 1979 году в Пружанах, имеет два высших образования – в 2002-м он окончил БГТУ, в 2012-м – Академию управления. Он работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска, в администрации Фрунзенского района столицы, с 2012 года по 2015-й руководил администрацией Центрального района. С 2015-го Поскробко трудился первым заместителем министра ЖКХ, а в августе 2017 года был назначен председателем Солигорского РИК.

По материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь задержан председатель Солигорского районного исполнительного комитета за превышение служебных полномочий.

Ранее чиновник работал в должности первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства. Являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

— На протяжении нескольких лет первый заместитель Министра ЖКХ из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Они составили 2 тысячи евро, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника ПОСМЕТЬЕВА. — Придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается.

За превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 УК Беларуси) Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению  предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Олег Поскробко все еще значится на сайте Солигорского райисполкома как его председатель. Должность он занимает с 10 августа 2017 года.

Проводится расследование.

Председатель Солигорского райисполкома задержан в Минске по подозрению в коррупции. (+ВИДЕО).

Источник: сайт МВД Республики Беларусь.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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19 июня 2019 1:11 13206 Председатель Солигорского райисполкома задержан в...
 
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