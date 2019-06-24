«Ни медали, ни финала. Ничего». Самсонов - о проигрыше первому сеяному на Европейских играх теннисисту

Источник материала: Tut.by

Лидер сборной Беларуси по настольному теннису, восемнадцатая ракетка мира и пятый сеяный на II Европейских играх теннисист Владимир Самсонов после вылета из одиночного разряда на четвертьфинальной стадии турнира признал, что играл хорошо. Владимир вспомнил свой финал четырехлетней давности в Баку-2015 и рассказал о вероятной встрече с самой сильным коллективом Минска-2019 в командном первенстве.





— Очень жаль, что проиграл. Вряд ли у меня будет еще шанс сыграть такой турнир дома, — отметил после матча Владимир. — При такой публике! Здесь было невероятно. Я не помню, чтобы на меня так приходили болельщики. И вот теперь я вылетел из турнира. Очень-очень жаль. Есть еще, конечно, командный турнир, где мы будем бороться и отдадим все силы.

А сегодня… У меня были возможности по крайней мере выиграть еще один или два сета. Чего не хватило? Почему? Тяжело сказать. Может, не хватило чуточку везения. При этом играл я довольно неплохо. Надеюсь, зрители насладились хорошим настольным теннисом и будут ходить на нас и дальше.

— Вы могли зацепить второе очко в третьем сете, где у вас было несколько сетболов.

— Да, верно. Соперник в решающий момент сыграл чуть лучше, чуть быстрее. Не ошибся там, где мог ошибиться. Нельзя сказать, что я сделал что-то неправильно. Играл в свою игру. Очень тяжело сказать, почему в таких ситуациях что-то не выходит, и ты проигрываешь… Два дня назад я уступал по сетам 1:3, но в конце концов как-то смог выиграть.

— В четвертьфинале вы получили самого сильного соперника из возможных — первую ракетку турнира и шестую ракетку мира немца Тимо Болля.

— Было бы чуть проще играть с кем-нибудь другим за выход в полуфинал, но, увы, жеребьевка свела нас с Тимо на этой стадии соревнований. Жеребьевка была проведена по правилам. Так получилось, и с этим ничего нельзя сделать. Смотрю на ребят, которые остались в деле. В другой половине сетки все фавориты вылетили. Интересная ситуация.





— Как думаете, может, ваш матч с Боллем — это досрочный финал?

— Тяжело сказать. Было бы намного лучше, если бы я проиграл Тимо в финале. По крайне мерей, у меня была бы медаль. А так — ни медали, ни финала. Ничего.

— Успеваете ли вы насладиться выступлением на Европейских играх?

— Поддержка чувствуется. Хотя, когда играешь, то думаешь только о следующем очке. Ты концентрируешься, захвачен тактическими моментами. А после окончания матча есть время, чтобы насладиться атмосферой. Большое спасибо зрителям за поддержку!





— Есть ли разница между публикой, которая собирается на отборочные матчи сборной, и здесь, на Европейских играх?

— Все понимают, как важны эти соревнования — Европейские игры. Не знаю, когда в следующий раз в Минске будет что-то подобное. Может, через пять или десять лет. Все прекрасно понимают, сколько страна сделала для этого мероприятия. Все хотят, чтобы наши спортсмены выступили как можно лучше.

— В 43 года вы могли бы быть тренером — Владимиром Викторовичем, но трибуны скандируют «Вова, Вова!». Скажите, чувствуете ли вы себя в такие моменты молодым?

— Особо не думаю об этом. Пока играю вроде бы не совсем плохо. Не особо задумываюсь о возрасте. Понятно, что я не могу играть вечно. Настанет день, когда мне придется закончить карьеру на международном уровне.

— Но за олимпийскую лицензию на Игры 2020 в Токио вы еще поборитесь, верно?

— Да, конечно. До токийской Олимпиады осталось чуть больше года. Попробую отобраться.





— Вы отметили, что Европейские игры отличаются от других домашних турниров. Приехала ли по такому поводу в Беларусь ваша семья?

— Мой папа и сестра сегодня были на матче. Супруга и дети поддерживают меня на расстоянии.

— Что значит для семьи ваша роль на Европейских играх? На церемонии открытия вы были знаменосцем.

— Для моей семьи и меня лично это огромная честь! Мы благодарны за доверие… Еще до выхода на стадион «Динамо» наши ребята-волонтеры создали нам прекрасное настроение. Это был незабываемый момент! На стадионе тоже чувствовали поддержку публики.

— Как вы узнали, что будете знаменосцем?

— Александр Николаевич Петкевич (председатель БОО «Федерация настольного тенниса». — Прим.ред.) позвонил мне. Позже в зале спросил, что я думаю о такой идее, так как такой вариант обсуждался.

— С вашей стороны это было «сразу да»?

— Не знаю, на какой стадии это было. Мне тоже понадобилось время… Обычно я не хожу на церемонии открытия, так как готовлюсь к турниру. Быть знаменосцем на домашних соревнованиях, как я уже говорил, — это почетно.





— Тяжело ли физически нести флаг по периметру стадиона?

— Нет, он не такой тяжелый. Плюс есть приспособление в помощь.

— В командном турнире вы снова можете сыграть с Германией и Боллем…

— Да, если пройдем Румынию, то в четвертьфинале нас будет ждать Германия. Снова нам не очень повезло с жеребьевкой. Германия — явно самая сильная команда здесь.

— Как вам живется в олимпийское деревне?

— Все хорошо. Спрашиваю у друзей из других команд, как им условия. Все довольны. Везде на Олимпийских играх есть какие-то проблемы. Бывает, еда не очень хорошая. Или нужно очень долго ехать из деревни на арену. В Минске, говорят, всем нравится. Хорошие комнаты в деревне, хорошая еда, до зала добираться недалеко. На стадионе все великолепно. Не знаю, как обстоят дела в других видах спорта.





— Вы были огорчены поражением в финале I Европейских играх в Баку и снова упустили возможность выиграть на II Европейских играх.

— После поражения ты всегда немного разочарован. В финале Баку-2015 у меня были хорошие шансы выиграть. Я вел по сетам — 2:0. Тем не менее там была серебряная медаль. Не такой уж плохой результат. Сегодня, вроде бы, тоже хорошо играл, но уступил за выход в число четырех сильнейших теннисистов на турнире. Да еще и у себя дома! Чувства другие.

— При счете 1:3 вы сменили тенниску. Что это было: попытка перезагрузиться либо матч действительно вышел очень энергозатратным?

— Я был мокрым. Когда ты мокрый, это мешает играть. Пот может попасть на ракетку, что очень плохо.

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