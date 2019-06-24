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Белоруски выиграли золотую медаль II Европейских игр в синхронных прыжках на батуте

25.06.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в составе Марии Махаринской и Анны Гончаровой показали лучший результат в синхронных прыжках на батуте.

Это золото стало 13-м для Беларуси на II Европейских играх в Минске.


Эта медаль стала второй на Играх для Анны Гончаровой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гончарова и Махаринская начинали выступать первыми, но показали очень высокий результат (50.230), который так никто и не смог превзойти.

Второе место занял украинский дуэт (48.240), а бронза досталась команде России (48.140).


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Теги: Минск
 
 
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Белорусский дуэт в составе Марии Махаринской и Анны Гончаровой показали лучший результат в синхронных прыжках на батуте.
 
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