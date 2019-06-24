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Белоруски выиграли золотую медаль II Европейских игр в синхронных прыжках на батуте
Источник материала: Tut.by
Белорусский дуэт в составе Марии Махаринской и Анны Гончаровой показали лучший результат в синхронных прыжках на батуте.
Это золото стало 13-м для Беларуси на II Европейских играх в Минске.
Гончарова и Махаринская начинали выступать первыми, но показали очень высокий результат (50.230), который так никто и не смог превзойти.
Второе место занял украинский дуэт (48.240), а бронза досталась команде России (48.140).
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Белорусский дуэт в составе Марии Махаринской и Анны Гончаровой показали лучший результат в синхронных прыжках на батуте.
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