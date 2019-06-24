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Кириенко завоевал золото Европейских игр в "разделке"

25.06.2019 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представитель Беларуси в шоссейных велогонках Василий Кириенко завоевал золотую медаль на Европейских играх во вторник.

Кириенко не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Дистанцию он преодолел за 33.03,34. Второе и третье места заняли португалец Оливейра и чех Барта.

Еще один белорус Бронислав Самойлов финишировал 15-м.

 
 
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Представитель Беларуси в шоссейных велогонках Василий Кириенко завоевал золотую медаль на Европейских играх во вторник. Кириенко не было равных в индивидуальной...
 
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