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Кириенко завоевал золото Европейских игр в "разделке"
Источник материала: Интерфакс
Представитель Беларуси в шоссейных велогонках Василий Кириенко завоевал золотую медаль на Европейских играх во вторник.
Кириенко не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Дистанцию он преодолел за 33.03,34. Второе и третье места заняли португалец Оливейра и чех Барта.
Еще один белорус Бронислав Самойлов финишировал 15-м.
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Представитель Беларуси в шоссейных велогонках Василий Кириенко завоевал золотую медаль на Европейских играх во вторник. Кириенко не было равных в индивидуальной...
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