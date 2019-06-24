Отели Исландии снижают цены до 30% из-за спада турпотока

Источник материала: Интерфакс

Турпоток в Исландию впервые за несколько лет заметно сократился на фоне банкротства местной бюджетной авиакомпании Wow Air, отельеры снижают цены, сообщает портал Traveller.com.au.

"Исландия, уже несколько лет страдающая от "овертуризма", впервые переживает спад турпотока. В мае страну посетило на 24% меньше путешественников, чем за аналогичный месяц годом ранее. Прогнозы на летний сезон тоже неутешительные", - пишет портал.

Причины снижения интереса туристов к Исландии эксперты связывают с банкротством в марте бюджетной авиакомпании Wow Air, которая выполняла рейсы более чем в 30 городов Европы и США. Кроме того, туристов могли отпугнуть непомерно высокие цены на отели и еду.

"Сокращается число ночевок туристов в Исландии, увольняется персонал. Исландская крона за год ослабла на 6%. Некоторые владельцы гостевых домов уже снизили цены на проживание на 30%", - сообщает портал.

За неполные десять лет Исландия пережила туристический бум: если в 2010 году страну посетило 500 тыс. туристов, то в 2018 году - уже 2,3 млн путешественников. Таким образом, за восемь лет турпоток в страну вырос на 360%.

В 2018 году Исландия заняла второе место в мире среди стран, где приходится больше всего туристов на душу населения. Первой стала Хорватия, третьей - Венгрия.

"При этом в прошлом году турпоток увеличился лишь на 5% по сравнению с 2017 годом. Тогда как в 2016 году отмечался рост на 38%. По итогам 2019 года, по прогнозам национальной туристской администрации, число туристов может упасть на 17%", - отмечает Traveller.com.au.