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25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон «Балетное лето в Большом» стартовал синхронно со II Европейскими играми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По задумке это даст возможность болельщикам после спортивного накала страстей на трибунах наполниться духовно. Всю неделю здесь показывают фестивальные премьеры. 25 июня это балет Вячеслава Кузнецова «Анастасия» в постановке Юрия Трояна.
В основе сюжета судьба белорусской княгини Анастасии Слуцкой. В постановке задействованы ведущие артисты балета Большого театра. История – сложная и запутанная, а для театральной сцены это как раз и интересно.
Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:
Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Беларуси:
Завершится фестиваль в пятницу 28 июня гала-концертом с участием звезд мирового балета. На сцену выйдут примы и премьеры ведущих театров мира.
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Новости Беларуси. Марафон «Балетное лето в Большом» стартовал синхронно со II Европейскими играми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По...
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