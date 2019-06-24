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Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

25.06.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Ксения Худолей, СТВ:
Сейчас на фан-зоне развернулся настоящий детский праздник. Здесь мальчиков учат спортивной борьбе и теннису, а для девчонок – танцам и чирлидингу. Ну а взрослые в это время могут отдохнуть и попробовать блюда разных стран мира. В меню – армянский шашлык, венгерский штрудель и, конечно, белорусские драники.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):
Предлагаем приходить к нам и играть в текбол. Это новый вид спорта из Венгрии, венгерское изобретение. Есть специально изогнутый стол, и на этом столе можно играть и в футбол, и в гандбол, и в волейбол, и в настольный теннис.

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Фан-зону буквально захватил танец. Для тех, кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Юлия Гришина, директор студии танца:
Мы готовы танцевать, танцевать очень долго, до ночи как минимум. Любой желающий может научиться буквально за несколько минут самым простейшим базовым движениям.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Самое простое – это степы, шаги.

Подробнее о том, как научиться танцевать за несколько минут, смотрите в видеоинформации.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Люди в материале: Ксения Худолей, Иштван Добреи
 
 
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Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч...
 
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