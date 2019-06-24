|
Дочь "батюшки со свастикой": Я хочу забыть прежнюю жизнь
Источник материала: Партизан
В отношении священника-нациста Константина Бурыкина возбуждено еще одно уголовное дело — за насильственные сексуальные действия в отношении заведомо малолетней.
В начале процесса дети Константина Бурыкина фотографировались в его защиту
Пострадавшая — его 20-летняя дочь Александра. «
«У меня теперь другая семья, другая, своя жизнь. Я стараюсь забыть прежнюю жизнь. А выносить сор из той семьи я не хочу, простите, пусть это останется нашим», — пояснила она, отказавшись что-либо уточнять.
О своих прошлогодних видеообращениях в поддержку осужденного отца Александра ответила коротко: «Я делала то, что мне говорили».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении священника-нациста Константина Бурыкина возбуждено еще одно уголовное дело — за насильственные сексуальные действия в отношении заведомо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)