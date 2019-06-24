Наша Нива » попросила ее прокомментировать ситуацию. Пострадавшая — его 20-летняя дочь Александра. «» попросила ее прокомментировать ситуацию.





«У меня теперь другая семья, другая, своя жизнь. Я стараюсь забыть прежнюю жизнь. А выносить сор из той семьи я не хочу, простите, пусть это останется нашим», — пояснила она, отказавшись что-либо уточнять.





О своих прошлогодних видеообращениях в поддержку осужденного отца Александра ответила коротко: «Я делала то, что мне говорили».



