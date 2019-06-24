Россияне покажут на параде в Минске самый тяжелый в мире боевой самолет









kp.by , в небе снова появятся Ка-52, Су-30, Су-34, «гроза европейских авианосцев» бомбардировщик Ту-22М3 и «символ холодной войны» — бомбардировщик Ту-95МС российских ВВС. Как пишет, в небе снова появятся Ка-52, Су-30, Су-34, «гроза европейских авианосцев» бомбардировщик Ту-22М3 и «символ холодной войны» — бомбардировщик Ту-95МС российских ВВС.





Новинка этого парада — появление в небе над Минском сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 — он тоже принадлежит российским военным. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире. Он имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.





Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков самолет получил прозвище «Белый лебедь». Такие самолеты сейчас есть только у российской армии, их выпустили всего 27 штук.









В летной годности сегодня сохранилось всего 16 штук. Все они базируются в городе Энгельс Саратовской области. Пустой самолет весит 110 тонн, на борт он способен взять 45 тонн бомб. Такие самолеты успели применить в боях — их используют в Сирии.