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Россияне покажут на параде в Минске самый тяжелый в мире боевой самолет

25.06.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны»



Как пишет kp.by, в небе снова появятся Ка-52, Су-30, Су-34, «гроза европейских авианосцев» бомбардировщик Ту-22М3 и «символ холодной войны» — бомбардировщик Ту-95МС российских ВВС.

Новинка этого парада — появление в небе над Минском сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 — он тоже принадлежит российским военным. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире. Он имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. 

Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков самолет получил прозвище «Белый лебедь». Такие самолеты сейчас есть только у российской армии, их выпустили всего 27 штук.


В летной годности сегодня сохранилось всего 16 штук. Все они базируются в городе Энгельс Саратовской области. Пустой самолет весит 110 тонн, на борт он способен взять 45 тонн бомб. Такие самолеты успели применить в боях — их используют в Сирии.

 
Теги: Минск
 
 
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После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны»
 
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