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Россияне покажут на параде в Минске самый тяжелый в мире боевой самолет
Источник материала: Партизан
После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны»
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Новинка этого парада — появление в небе над Минском сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 — он тоже принадлежит российским военным. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире. Он имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.
Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков самолет получил прозвище «Белый лебедь». Такие самолеты сейчас есть только у российской армии, их выпустили всего 27 штук.
В летной годности сегодня сохранилось всего 16 штук. Все они базируются в городе Энгельс Саратовской области. Пустой самолет весит 110 тонн, на борт он способен взять 45 тонн бомб. Такие самолеты успели применить в боях — их используют в Сирии.
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После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны»
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