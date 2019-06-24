С 1 июля снова дорожают сигареты. Некоторые сразу на 10 копеек









Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены, к примеру, на "Премьер", "Премьер 7", Minsk city, Minsk capital — до 1,14 рубля (сейчас — 1,1 рубля), "Премьер QS", Minsk city QS, Minsk capital QS — до 1,04 рубля (сейчас — 1 рубль), NZ 8, NZ 10, NZ 6 — до 1,24 рубля (сейчас — 1,2 рубля), NZ Black, NZ Gold, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS — до 1,19 рубля (сейчас — 1,15 рубля), NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — до 1,07 рубля (сейчас — 1,03 рубля), NZ BLACK QS, NZ GOLD QS — до 1,18 рубля (сейчас — 1,14 рубля), NZ Safari, NZ Safari 4 — до 1,27 рубля (сейчас — 1,23 рубля), а сигареты Vogue — до 3,7 рубля (сейчас 3,6 рубля).





Компания «Табак-инвест» также поднимает с 1 июля ценник на многие марки сигарет. К примеру, "Корона", "Корона голубая", "Корона слим 100", "Корона голубая слим 100" подорожают до 1,17 рубля (сейчас — 1,15 рубля), LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche, LD Impulse Compact — до 2,3 рубля (сейчас — 2,29 рубля), Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac — до 2,2 рубля (сейчас — 2,15 рубля), Camel Blue (синий), Camel Blue, Camel Yellow — до 2,49 рубля (сейчас — 2,44 рубля).





Предприятие «Беларусьторг» с 1 июля повысит цены в том числе на Vogue LA CIGARETTE LILAS, Vogue LA CIGARETTE MENTHE — до 3,7 рубля (сейчас — 3,6 рубля), Davidoff Blue, Davidoff Classic, Davidoff Classic Slims, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims — до 3,4 рубля (сейчас — 3,3 рубля).





Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 июля повышать цены.





Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.









Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки.





Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.





В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза.





Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти планируют поднять ставки акциза на 4,7%.



