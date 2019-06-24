Живет деревенька

Источник материала: Вороновская газета





В небольших деревушках царит особая атмосфера. Здесь знают друг друга, искренне радуются успехам односельчан, поддерживают в тяжелые минуты. Умеют и трудиться, и отдыхать. В минувшее воскресенье жители Запрудян вместе отметили праздник деревни.







Нарядные, в приподнятом настроении земляки занимали зрительные места в сени деревьев. К ним присоединились председатель Мисевичского сельсовета Ирина Федосевич, председатель первички профсоюза КСУП «Мисевичи» Тереса Кравнис. От души желали они сельчанам, чтобы в деревеньке звучал детский смех, кипела жизнь и чтобы каждый ее житель имел счастливую судьбу. Тереса Гендриховна сама живет в Запрудянах. Поэтому с особой гордостью по поручению руководства сельхозпредприятия чествовала своих трудолюбивых односельчан: водителя Мечислава Вильчевского, механизатора Александра Минкилевича, начальника участка «Запрудяны» Геннадия Микшу, оператора машинного доения Марию Минкилевич, заведующего фермой «Березовка» Владимира Кравниса. Искреннее спасибо за труд говорила заведующей магазином Кристине Сенкевич, учителям Тамаре Ширме и Анне Кравнис, супругам-доглядчикам Марине и Виталию Врублевским, доглядчице Марии Вильчевской, бывшей и нынешнему заведующим фермой Алине Макицкой и Ивану Кравнису и другим.











В Запрудянах живут по-настоящему влюбленные в свою землю люди. Стараются дворы украсить разноцветами — чтобы было любо-дорого глянуть. Лучший, по мнению сельчан, у супругов Лилии и Геннадия Почобутов. Украшают его и цветы, и малые архитектурные формы, а летом манит ароматом спелых ягод вишневый сад.







В этот день особым вниманием окружили самую старейшую жительницу деревни. Анне Антоновне Невере исполнилось 98 лет. Много лет она отдала местному хозяйству, где трудилась дояркой. В подарок ей и всем землякам артисты Курчевского сельского клуба — Владимир Сикорский, Владимир Павлович, Ксения Малмыго, Николай Трахимович и Вера Васько — подготовили песенные номера. Музыка лилась, волновала сердца и наполняла энергией на новый день.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива

Курчевского СК.