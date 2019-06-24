В Малорите спасли двух перевернувшихся на надувном матрасе детей

Источник материала: Виртуальный Брест

В Малорите матрос-спасатель ОСВОДа достал из водоема двух перевернувшихся на надувном матрасе детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.





Женщина вместе с 8-летним сыном и 10-летней племянницей в послеобеденное время 24 июня отдыхала у водоема городского парка. Она придерживала надувной матрас, на котором загорали дети. В какой-то момент, не почувствовав дна, женщина отпустила его, а ветер отнес матрас в сторону. Школьники запаниковали и оказались в воде: девочка удержалась за край матраса, мальчик начал тонуть. На помощь подоспел матрос-спасатель ОСВОДа, который вытащил детей из воды и доставил на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

На водоемах Брестской области с начала года спасено 18 человек, из них пятеро детей. "Как правило, все случаи с участием детей произошли на глазах у родителей. Нетрудно представить, чем все могло закончиться, если бы не своевременная и профессиональная помощь сотрудников ОСВОДа", - сказали в областном обществе спасания на водах.

На водоемах региона в этом году погиб 41 человек (трое детей). В 55% случаев люди находились в состоянии опьянения.