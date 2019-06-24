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Сельмаг загорелся в Дрогичинском районе
25.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе произошел
Информация о возгорании в одноэтажном здании магазина в деревне Головчицы поступила в Дрогичинский РОЧС 25 июня в 13.08. Через две минуты подразделения МЧС уже были на месте происшествия. Пожар был оперативно ликвидирован. Огонь уничтожил одну холодильную витрину, еще две и другое имущество повредил, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. В этот день в магазине был выходной.
Причина пожара устанавливается.
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В Дрогичинском районе произошел пожар в сельском магазине, принадлежащем райпо, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС...
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