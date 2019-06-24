Улица Краснофлотская меняет свой облик

Источник материала: Виртуальный Брест

Не все горожане знают, где эта улица, потому как нет на ней ни учреждений, но жилых массивов. А между тем, она на самом виду — от Набережной до Интернациональной. Сегодня там идет укладка асфальта, одна полоса и места для парковок уже готовы.

























После реконструкции набережной вдоль Мухавца, создания детского уголка, тренажеров и других объектов этот уголок города стал местом притяжения, особенно в хорошую погоду. Новое покрытие улицы и дополнительные места для стоянок машин сделали эту часть города удобнее и красивее. Работы ведет Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП).