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Пенсионерка преследовала рецидивиста, спасая гусят

25.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Березовского РОВД раскрыта кража

Пенсионерка преследовала рецидивиста, спасая гусят

В милицию обратился неработающий житель района, 1977 г.р., и сообщил, что из его дома похитили мобильный телефон и 25 пачек сигарет, тем самым причинив ущерб на общую сумму более 380 белорусских рублей. Мужчина рассказал, что в день произошедшего отлучался по личным вопросам, дом запер, но окно было открытым. Перед уходом Н. оставил телефон в комнате заряжаться, вернувшись, не обнаружил его на нужном месте и понял, что «мобильник» украли.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершил ранее судимый односельчанин Н., 1981 г.р. Злоумышленник, находившись в состоянии алкогольного опьянения, обыскивал хозпостройки населенного пункта, однако ничего не нашел и продолжал поиски. Наткнувшись на «нужный» дом, проник через открытое окно в жилое помещение, похитил из шкафа пачки сигарет и лежащий на столе мобильный телефон.

После чего Н. направился в другой поселок Березовского района с той же целью. Правонарушитель зашел во двор одного из домов, увидев пасущихся гусят и утят, решил забрать их себе. Мужчина уже начал складывать птенцов в сумку, как это заметила соседка и начала кричать. На шум вышла хозяйка дома В., 1945 г.р., тем самым спугнув злоумышленника, который ринулся бежать. Женщина, недолго думая, помчалась за Н. спасать своих питомцев. Догнав вора, пенсионерка начала выхватывать из открытой сумки птиц, но рецидивист продолжил побег и с похищенным скрылся в лесу, где потерял украденный мобильный телефон. Добравшись домой, В. обратилась в милицию и заявила о краже 6 гусят и 5 цыплят общей стоимостью 380 белорусских рублей.

Подозреваемый задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь).

 
 
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  Сотрудниками Березовского РОВД раскрыта кража В милицию обратился неработающий житель района, 1977 г.р., и сообщил, что из его дома похитили мобильный телефон и 25...
 
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