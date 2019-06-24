Источник материала: Кировец

Около 500 человек из 20 стран мира примут участие в XI Международном инвестиционном форуме «Мельница успеха», который пройдет в Могилеве 28-29 июня. Об этом сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.



Все мероприятия форума, а это пленарное заседание, выставки инвестиционно-экономического потенциала Могилевской области и «Локализация Целей устойчивого развития – успешные практики», работа двух секций, будут проходить на площадке Дворца культуры области». Уже заявили об участии в могилевской «Мельнице успеха» представители Болгарии, Германии, России, Казахстана, Китая, Литвы, Пакистана, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Узбекистана и других стран.



В программе пленарного заседания предусмотрены доклады руководителей органов государственного управления, представителей международных организаций и бизнес-сообщества. А также награждения юридических лиц, внесших существенный вклад в социально-экономическое развитие Могилевской области. Заключительным этапом пленарного заседания станет торжественная церемония подписания инвестиционных договоров и соглашений, протоколов о намерениях. Всего планируется подписание документов на сумму более 100 миллионов долларов США.



Одна из двух секций форума будет представлять собой первый региональный форум по устойчивому развитию «Могилевская область – территория устойчивого развития». Вторая на своей площадке обсудит производственные и инфраструктурные проекты как основу социально-экономического развития Могилевской области.



В рамках второго дня форума предусмотрено посещение иностранными участниками объектов по отдельным программам, а также участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Могилеве.