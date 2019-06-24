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Соболенко успешно стартовала на турнире в Истборне

25.06.2019 20:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.


Фото: Reuters

Белоруска начала выступление сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко (№ 10 WTA) в двух сетах взяла верх над Тамарой Зиданшек (№ 59 WTA) из Словении — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 77 минут.

Таким образом, Соболенко прервала серию из трех поражений в матчах одиночного разряда, начавшуюся 30 мая в 1/32 финала «Ролан Гаррос», где белоруска уступила американке Аманде Анисимовой.

В 1/8 финала соперницей Арины Соболенко станет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки (№ 14 WTA) и Андреей Петкович из Германии (№ 70 WTA).

Кроме того, в Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.
 
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