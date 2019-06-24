Соболенко успешно стартовала на турнире в Истборне

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.



Фото: Reuters

Белоруска начала выступление сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко (№ 10 WTA) в двух сетах взяла верх над Тамарой Зиданшек (№ 59 WTA) из Словении — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 77 минут.

Таким образом, Соболенко прервала серию из трех поражений в матчах одиночного разряда, начавшуюся 30 мая в 1/32 финала «Ролан Гаррос», где белоруска уступила американке Аманде Анисимовой.

В 1/8 финала соперницей Арины Соболенко станет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки (№ 14 WTA) и Андреей Петкович из Германии (№ 70 WTA).

Кроме того, в Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.