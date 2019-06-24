Батутист Владислав Гончаров принес Беларуси очередное золото II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион Владислав Гончаров выиграл золотую медаль II Европейских игр в индивидуальных соревнованиях батутистов.

Белорус единственным из всех участников набрал более 60 баллов — 60.045.



Фото: Reuters

Второе место досталось россиянину Михаилу Мельнику (59.435), третье — португальцу Диого Ганшиньо (58.660).

Таким образом, сборная Беларуси по прыжкам на батуте взяла на II Европейских играх три медали: два золота и одну бронзу.

Всего в активе нашей команды 14 золотых наград.



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