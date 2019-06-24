|
Батутист Владислав Гончаров принес Беларуси очередное золото II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Олимпийский чемпион Владислав Гончаров выиграл золотую медаль II Европейских игр в индивидуальных соревнованиях батутистов.
Белорус единственным из всех участников набрал более 60 баллов — 60.045.
Второе место досталось россиянину Михаилу Мельнику (59.435), третье — португальцу Диого Ганшиньо (58.660).
Таким образом, сборная Беларуси по прыжкам на батуте взяла на II Европейских играх три медали: два золота и одну бронзу.
Всего в активе нашей команды 14 золотых наград.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион Владислав Гончаров выиграл золотую медаль II Европейских игр в индивидуальных соревнованиях батутистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)