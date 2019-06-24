В Беларуси впервые проходит премия Effie Awards Belarus

Источник материала: Ежедневник





Effie Worldwide анонсировала запуск программы Effie в Беларуси, со-организатором которой выступает Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА).

Effie Worldwide является мировым лидером в области эффективности маркетинга благодаря своей главной инициативе – премии Effie Awards, отмечающей и прославляющей эффективные маркетинговые решения с 1968 года. Миссия Effie – указывать векторы, вдохновлять и продвигать эффективные маркетинговые практики и практиков. В этом году Effie отмечает 50-летний юбилей, а Effie Belarus стала 53-й программой в сети Effie.

Награды Effie Awards, которые международные бренды и агентства ежегодно стремятся заполучить в свой арсенал, известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии. Effie Awards чествует идеи, которые реально работают, доказывая эффективность маркетинговых коммуникаций для развития бизнеса. Ежегодно Effie Worldwide публикует Effie Index, который ранжирует компании, стоящие за самыми успешными идеями в маркетинговых коммуникациях по всему миру.

Трейси Алфорд, президент и исполнительный директор Effie Worldwide, отмечает: «Мы рады сотрудничеству с AКMA и расширению форума брендов, агентств и медиа-партнеров Effie. Effie Belarus внесет свой вклад в рост и изучение будущих возможностей в сфере маркетинговой эффективности в Европе, и я очень рада приветствовать Беларусь в сети Effie».

Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее эффективные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. По словам Алены Устинович, председателя Правления АКМА, «проведение Премии Effie Belarus будет способствовать повышению результативности использования маркетинговых ресурсов компаниями и определению эффективности инструментов маркетинга, задаст правильные векторы последующей маркетинговой политики брендов. По итогам проведения Effie Belarus появится Effie Index – локальный рейтинг эффективности, который войдет в состав глобального Effie Index, что позволит белорусским брендам и агентствам конкурировать на международном уровне. Также будет составлен ТОП лучших, наиболее эффективных маркетологов Беларуси по версии Effie Awards».

Прием конкурсных заявок на Effie Awards Belarus 2019 открыт онлайн на официальном сайте премии effie.by. К участию в Effie Awards Belarus 2019 принимаются кампании, реализованные на белорусском рынке в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2019 года.

Конкурсная программа Effie Awards Belarus включает три категории номинаций: категорию «товары и услуги», специальную категорию и категории positive change.

Регистрационная форма, необходимая к заполнению, содержит четыре основных раздела, каждый из которых обладает определенным удельным весом при оценке жюри: проблема, контекст и цели – 23,3 %; инсайты и стратегическая идея – 23,3 %; воплощение идеи в жизнь – 23,3 %; результаты – 30 %.

Судейство и оценка конкурсных проектов пройдет в два раунда в соответствии с международными правилами, утвержденными Effie Worldwide для всех программ Effie, построенными на независимом мнении каждого из членов жюри. В состав жюри войдут топ-менеджеры коммуникационных агентств и маркетинг-директора компаний-рекламодателей, а также медиа-эксперты, исследователи, консультанты.

Церемония награждения победителей Effie Belarus Awards 2019 пройдет в Минске 19 сентября.

Подробную информацию о премии Effie Awards Belarus, о правилах и стоимости участия можно узнать на официальном сайте effie.by, или у оргкомитета премии по эл.почте info@effie.by и по тел. в Минске +375 17 204 42, +375 17 27 204 41 17.