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Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

25.06.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Василий Кириенко – чемпион вторых Европейских игр. Белорусу не было равных в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Эта дисциплина, к слову, коронная для нашего велогонщика. Именно в разделке Василий был чемпионом мира в 2015 году. И он стал первым белорусом, который подтвердил звание победителя Европейских игр. В Баку четыре года назад Кириенко выиграл как раз разделку, 25 июня же первенствовал еще раз. Вот так он прокомментировал свой успех сразу после завершения соревнований.

Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Василий Кириенко, чемпион II Европейских игр:
Тактика у меня еще была выбрана такая – равномерная езда. Постарался вначале не превысить свои способности. И потом волей-неволей вышел на околомаксимальный ритм. Это результат, я думаю, высокого уровня. Может быть, он не суперэксклюзивный, но это довольно высокого уровня результат. Поскольку я распределил силы ровно по дистанции (это мне дал мой мониторинг, который все снимает), и то, что некоторые везли мне немножечко – я даже об этом не беспокоился сильно, потому что гонка заканчивается на линии финиша.

Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Сегодня на дистанции, к сожалению, у меня была такая работа, что я не мог ехать и наслаждаться болельщиками. Заметил, что большое количество людей было даже возле «Паруса», думал, семья там моя рядышком. Это все, конечно, приятно. Не так часто мы выступаем в Минске, в Беларуси, когда соревнования проводятся на высоком уровне. Я даже своих соперников спросил, пару человек, – всем понравилось, что проводится у нас. Нет помпезности какой-то лишней. Я для себя отметил, что проводится все корректно очень, аккуратно.

Василий Кириенко о золоте на II Европейских играх: «Это довольно высокого уровня результат»

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Люди в материале: Василий Кириенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Василий Кириенко – чемпион вторых Европейских игр. Белорусу не было равных в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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