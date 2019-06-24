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Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодечненская центральная районная библиотека откроет двери для своих читателей через три года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас она находится на капитальном ремонте. В 2014 году в помещении обвалилась часть крыши. Библиотека строилась сразу после войны, поэтому сейчас она требует перепланировки и обновления не только фасада, но и систем отопления.
Раиса Казанович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:
Крыша уже восстановлена. Готовятся проекты, по которым в сентябре начнутся наиболее активные работы. При восстановлении библиотеки также учтут современные требования техники безопасности. Запланировано и оснащение средствами для людей с ограниченными возможностями. Временно функции на себя взяла библиотека «Верасок» по улице «Большой тракт».
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Новости Беларуси. Молодечненская центральная районная библиотека откроет двери для своих читателей через три года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас...
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