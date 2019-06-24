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Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года

25.06.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодечненская центральная районная библиотека откроет двери для своих читателей через три года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года

Сейчас она находится на капитальном ремонте. В 2014 году в помещении обвалилась часть крыши. Библиотека строилась сразу после войны, поэтому сейчас она требует перепланировки и обновления не только фасада, но и систем отопления.

Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года

Раиса Казанович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:
Сегодня нормы технические, которые имеет здание, не соответствует тому, чтобы здесь была размещена библиотека, поэтому приходится проектным мастерским перерабатывать и рассматривать новые подходы в решении той или иной задачи. Все понимают проблему и сегодня ищем возможность приблизить дату, чтобы капитальный ремонт завершился в 2020 году.

Капремонт в центральной библиотеке Молодечно закончат через 3 года

Крыша уже восстановлена. Готовятся проекты, по которым в сентябре начнутся наиболее активные работы. При восстановлении библиотеки также учтут современные требования техники безопасности. Запланировано и оснащение средствами для людей с ограниченными возможностями. Временно функции на себя взяла библиотека «Верасок» по улице «Большой тракт».

Люди в материале: Раиса Казанович
 
 
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Новости Беларуси. Молодечненская центральная районная библиотека откроет двери для своих читателей через три года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас...
 
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