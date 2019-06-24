ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

25.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завязей черники практически нет. С земляникой ситуация иная: ожидается неплохой урожай.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза:
Сначала цветение было отличное. Но опыления (это важный фактор) не произошло. Сейчас посещение лесов не запрещено. Люди в лесу бывают, собирают землянику, единицами черника попадается.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

Хорошей новостью стало разрешение на сбор ягод с помощью специальных комбайнов. Но нужно обязательно придерживаться правил, с которыми можно познакомиться на сайтах лесхозов.

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов

Люди в материале: Виталий Демеш
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика