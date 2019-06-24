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В Беларуси разрешили сбор черники при помощи специальных комбайнов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Завязей черники практически нет. С земляникой ситуация иная: ожидается неплохой урожай.
Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза:
Хорошей новостью стало разрешение на сбор ягод с помощью специальных комбайнов. Но нужно обязательно придерживаться правил, с которыми можно познакомиться на сайтах лесхозов.
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Новости Беларуси. В Минской области прогнозируют нехватку лесных даров природы. Нынешняя урожайность ягод меньше, чем прошлогодняя. На это повлияла длинная жара,...
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