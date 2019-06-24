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В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

25.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды. При этом на некоторых пляжах запрет касается только детей, взрослые же смогут и поплавать, и заняться водными видами спорта.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

А вот санитарное состояние зон отдыха, качество уборки, удобные подъездные пути, наличие стоянок и велопарковок, спортивное оборудование, по мнению специалистов, соответствует всем нормам и стандартам. Всего в Минске 21 пляж на пяти зонах отдыха.

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

В Минске временно ограничили купание на 18 пляжах

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Купание на восемнадцати пляжах Минска временно ограничено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие меры введены по...
 
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