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Гончарова и Махаринская выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем, что происходит на «Минск-Арене»

25.06.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за событиями вторых Европейских игр. Все эти дни наши корреспонденты работают на центральных аренах и вместе с болельщиками переживают и поддерживают спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо сейчас мы перемещаемся к «Минск-Арене», где проходят соревнования по прыжкам на батуте и спортивной аэробике. Последние новости у корреспондента Екатерины Лихошапко.

Гончарова и Махаринская выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем, что происходит на «Минск-Арене»

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы второй день подряд дежурим на «Минск-Арене», где второй день подряд проходят соревнования по одному из самых зрелищных и красивых видов спорта – прыжкам на батуте. Отрадно второй день подряд объявлять, что у нас есть медаль. Золотая медаль в синхронных прыжках: Анна Гончарова и Мария Махаринская стали чемпионками Европейских игр в Минске.

Подробности в видеоматериале.

Гончарова и Махаринская выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем, что происходит на «Минск-Арене»

Такое событие в нашей стране – это очень интересно, и я подумала, что нельзя упускать такую возможность. Я сегодня выбрала прыжки на батуте, потому что я никогда не видела, что это. Решила посмотреть. Мне очень интересно, хочу поболеть за нашу страну.

Гончарова и Махаринская выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем, что происходит на «Минск-Арене»

Просто решил прийти посмотреть на финал каких-либо соревнований. «Прыжки на батуте», в принципе, звучит интересно, поэтому и пришел. Был на художественной гимнастике.

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Анна Гончарова, Мария Махаринская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за событиями вторых Европейских игр. Все эти дни наши корреспонденты работают на центральных аренах и вместе с...
 
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