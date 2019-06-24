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Лунный календарь на 26 июня: день агрессивный – постарайтесь ни с кем не поругаться

25.06.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

26 июня –  23-ий лунный день, убывающая Луна в Овне.                                  

День агрессивный: постарайтесь ни с кем не поругаться, отложите походы к начальству.

Лунный календарь на 26 июня: день агрессивный – постарайтесь ни с кем не поругаться

Лучше, вообще, максимально уединиться, и уж точно – ни с кем не знакомиться и не ходить в новые места, а также туда, где много людей.

Нежелательно стричь ногти! Полезны любые процедуры с глазами – лечение, профилактика, косметические.

В это время велика вероятность порезаться и обжечься – будьте аккуратнее.

В еде постарайтесь избегать мяса, увеличьте в рационе долю молочных продуктов, на десерт предпочтите сухофрукты и орехи.

В одежде и аксессуарах хорошо использовать красный цвет.

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26 июня –  23-ий лунный день, убывающая Луна в Овне.                                   День агрессивный: постарайтесь ни с кем не поругаться, отложите походы к...
 
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