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Лунный календарь на 26 июня: день агрессивный – постарайтесь ни с кем не поругаться
Источник материала: СТВ
26 июня – 23-ий лунный день, убывающая Луна в Овне.
День агрессивный: постарайтесь ни с кем не поругаться, отложите походы к начальству.
Лучше, вообще, максимально уединиться, и уж точно – ни с кем не знакомиться и не ходить в новые места, а также туда, где много людей.
Нежелательно стричь ногти! Полезны любые процедуры с глазами – лечение, профилактика, косметические.
В это время велика вероятность порезаться и обжечься – будьте аккуратнее.
В еде постарайтесь избегать мяса, увеличьте в рационе долю молочных продуктов, на десерт предпочтите сухофрукты и орехи.
В одежде и аксессуарах хорошо использовать красный цвет.
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26 июня – 23-ий лунный день, убывающая Луна в Овне. День агрессивный: постарайтесь ни с кем не поругаться, отложите походы к...
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