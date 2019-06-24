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Самое популярное мороженое у белорусов – пломбир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самым популярным видом мороженого у белорусов является пломбир. На его долю приходится 65 % продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом видом лакомства как фактором для выбора в магазине пользуется только один из пяти покупателей. В 60 % случаев продукт выбирают по упаковке. Далее идут вкусовые добавки, рекомендации знакомых, цена и предпочтения членов семьи.
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Новости Беларуси. Самым популярным видом мороженого у белорусов является пломбир. На его долю приходится 65 % продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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