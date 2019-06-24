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Самое популярное мороженое у белорусов – пломбир

25.06.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самым популярным видом мороженого у белорусов является пломбир. На его долю приходится 65 % продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом видом лакомства как фактором для выбора в магазине пользуется только один из пяти покупателей. В 60 % случаев продукт выбирают по упаковке. Далее идут вкусовые добавки, рекомендации знакомых, цена и предпочтения членов семьи.

Больше новостей экономики за 25 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Самым популярным видом мороженого у белорусов является пломбир. На его долю приходится 65 % продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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