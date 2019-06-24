Белорус Владислав Гончаров победил в соревнованиях по прыжкам на батуте

Набрав в квалификации лучшую сумму баллов по итогам двух попыток (113,480), Владислав обеспечил себе последний, шестой, номер выхода на батут, уже зная результаты всех своих соперников. И Влад прекрасно справился с задачей, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала почета с результатом 60,045 баллов. Серебряная награда у Михаила Мельника из России (59,435), «бронза» Игр у португальца Диого Ганчиньо (58,660).