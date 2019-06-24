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Расстрельная статья: в Витебске начался суд над подозреваемым в убийстве двух женщин
Источник материала: Партизан
В Витебском областном суде 24 июня началось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова. Его подозревают в убийстве двух пенсионерок в селе Присушино Витебского района. Мужчине грозит смертная казнь.
По информации "Витебской Весны", 50-летнему мужчине предъявлены обвинения по ч.3 ст.207 УК (разбой) и ч.2 ст.139 (убийство). Председательствует на заседании судья Евгений Давлюд.
Подсудимый признал свою вину, но не согласен с обвинениями по ст. 207 и п.12 ч.2 ст.139 (убийство из корыстных побуждений). Пояснил в суде, что не собирался пенсионерок ни грабить, ни убивать, а пришел в гости с совершенно благими намерениями.
Отметим, что Виктор Павлов был ранее осужден по той же самой статье. За убийство мужчины он провел за решеткой 10 лет, освобожден в 2015 году.
Трагедия в Присушино случилась 30 декабря 2018 года. По версии следствия, преступник проник в дом женщин с целью ограбить их. Он напал на хозяек (сестрам было 77 и 79 лет) и стал их избивать деревянной палкой. От полученных травм они скончались.
Согласно информации, озвученной в суде прокурором, обвиняемый унес из дома пенсионерок сумку, две бутылки вина, рукавицы, фликер и около 150 рублей наличных денег. Стоимость украденного составила около 7-ми базовых величин.
Обвиняемый пояснил, что с одной из убитых он познакомился летом 2018 году, когда пришел к ней, чтобы купить бутылку вина. Позже не раз приходил в тот дом, чтобы делать работы по хозяйству. Бабушки давали ему за работу 10-15 рублей. Постоянноой же работы мужчина не имел, перебивался небольшими зарплатами.
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В Витебском областном суде 24 июня началось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова. Его подозревают в...
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