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Фан-зоны и фуд-корты: Минск превратился в большую фестивальную зону
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Болельщики прочувствовали вкус II Европейских игр. В Минске в эти дни проходит все самое интересное. Арены заполнены, хорошие места на трибунах уже дано выкуплены, поэтому многие болельщики собираются в фан-зонах – ежедневно порядка 30 тысяч человек. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В Минске сегодня наблюдалась 30-градусная жара. Градус добавили и спортсмены своими победами. Сегодняшние соревнования прошли при аншлагах. А те, кто не попал на трибуны, отправились в фан-зоны. Здесь можно было укрыться от палящего солнца на фуд-кортах, которые пользуются
Отметим, что главное событие этого дня – соревнования по настольному теннису. Здесь определятся не только чемпионы Европейских игр, но и обладатели олимпийских лицензий в Токио. Всего в Минске их разыграют девять. И у сборной Беларуси есть отличные шансы. В ее составе находятся пусть и ветераны, но настоящие легенды этого вида спорта: шестикратный чемпион Европы Владимир Самсонов и Виктория Павлович, которая на первенстве Старого света побеждала трижды. Конечно, в составе и перспективная молодежь.
Напомним, что это уже вторые Европейские игры. Первые прошли четыре года назад в Баку, следующие в 2023-м примет Краков. В отличие от Олимпиад, на Европиадах соревнования проводятся только по летним видам спорта.
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Во вторник соревнования прошли при аншлагах. Те, кто не попал на трибуны, отправились в фан-зоны.
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