Фан-зоны и фуд-корты: Минск превратился в большую фестивальную зону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Болельщики прочувствовали вкус II Европейских игр. В Минске в эти дни проходит все самое интересное. Арены заполнены, хорошие места на трибунах уже дано выкуплены, поэтому многие болельщики собираются в фан-зонах – ежедневно порядка 30 тысяч человек. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Минске сегодня наблюдалась 30-градусная жара. Градус добавили и спортсмены своими победами. Сегодняшние соревнования прошли при аншлагах. А те, кто не попал на трибуны, отправились в фан-зоны. Здесь можно было укрыться от палящего солнца на фуд-кортах, которые пользуются большой популярностью . К слову, не драниками едиными кормят туристов. Здесь есть и итальянская, и грузинская, и турецкая кухни. А сам Минск – это одна большая фестивальная зона. Повсюду из колонок звучит музыка, и веселье продолжается даже после завершения соревновательного дня.

Отметим, что главное событие этого дня – соревнования по настольному теннису. Здесь определятся не только чемпионы Европейских игр, но и обладатели олимпийских лицензий в Токио. Всего в Минске их разыграют девять. И у сборной Беларуси есть отличные шансы. В ее составе находятся пусть и ветераны, но настоящие легенды этого вида спорта: шестикратный чемпион Европы Владимир Самсонов и Виктория Павлович, которая на первенстве Старого света побеждала трижды. Конечно, в составе и перспективная молодежь.

Напомним, что это уже вторые Европейские игры. Первые прошли четыре года назад в Баку, следующие в 2023-м примет Краков. В отличие от Олимпиад, на Европиадах соревнования проводятся только по летним видам спорта.