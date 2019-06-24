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Во вторник белорусские спортсмены взяли три медали на II Европейских играх. Все - золотые
Источник материала: Tut.by
Вторник принес Беларуси три медали на II Европейских играх, которые проходят 21−30 июня в Минске.
Примечательно, что все три награды нашей команды были высшей пробы.
Днем велогонщик
А вечером два золота взяли батутисты. В синхронных прыжках у женщин первенствовали
1. Россия — 24 — 13 — 16.
2. Беларусь — 14 — 9 — 18.
3. Грузия — 6 — 5 — 9.
4. Украина — 5 — 8 — 6.
5. Италия — 5 — 4 — 3.
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Вторник принес Беларуси три медали на II Европейских играх, которые проходят 21−30 июня в Минске.
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