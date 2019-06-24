Во вторник белорусские спортсмены взяли три медали на II Европейских играх. Все - золотые

Источник материала: Tut.by

Вторник принес Беларуси три медали на II Европейских играх, которые проходят 21−30 июня в Минске.

Примечательно, что все три награды нашей команды были высшей пробы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Днем велогонщик Василий Кириенко с большим преимуществом выиграл гонку с раздельным стартом на 28,6 километра.

А вечером два золота взяли батутисты. В синхронных прыжках у женщин первенствовали Мария Махаринская и Анна Гончарова , а в индивидуальных соревнованиях у мужчин не было равных Владиславу Гончарову .

1. Россия — 24 — 13 — 16.

2. Беларусь — 14 — 9 — 18.

3. Грузия — 6 — 5 — 9.

4. Украина — 5 — 8 — 6.

5. Италия — 5 — 4 — 3.



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