﻿ Одного из лидеров партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений перед зданием парламента в Тбилиси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одного из лидеров партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений перед зданием парламента в Тбилиси

25.06.2019 19:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам организации беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси в отношении депутата, одного из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

"В рамках начавшегося расследования Никанор Мелия будет допрошен по фактам признаков организации и руководства групповым насилием, предусмотренных Уголовным кодексом", - говорится в сообщении прокуратуры.

Депутат Мелия в среду вызван в прокуратуру для предъявления ему обвинений.

Между тем сам депутат заявил в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", что его не испугало заявление Генпрокуратуры Грузии.

По словам Мелия, стыдно и неприятно, когда человека сажают за умышленное убийство или за реализацию наркотиков, а оказаться в заключении в справедливой борьбе, это для него честь.

При этом он обратился к депутатам парламентского большинства с просьбой не беспокоится и смело голосовать за лишение его депутатского иммунитета. "Кажется, для лишения иммунитета нужно 76 голосов", - отметил он.

"Моим заключением Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили) ничего не добьется", - сказал депутат, подчеркнув, что протесты из-за этого не прекратятся.

20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам организации беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси в отношении депутата, одного из лидеров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россияне покажут на параде в Минске самый тяжелый в мире боевой самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика