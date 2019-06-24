Одного из лидеров партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений перед зданием парламента в Тбилиси

Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам организации беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси в отношении депутата, одного из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

"В рамках начавшегося расследования Никанор Мелия будет допрошен по фактам признаков организации и руководства групповым насилием, предусмотренных Уголовным кодексом", - говорится в сообщении прокуратуры.

Депутат Мелия в среду вызван в прокуратуру для предъявления ему обвинений.

Между тем сам депутат заявил в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", что его не испугало заявление Генпрокуратуры Грузии.

По словам Мелия, стыдно и неприятно, когда человека сажают за умышленное убийство или за реализацию наркотиков, а оказаться в заключении в справедливой борьбе, это для него честь.

При этом он обратился к депутатам парламентского большинства с просьбой не беспокоится и смело голосовать за лишение его депутатского иммунитета. "Кажется, для лишения иммунитета нужно 76 голосов", - отметил он.

"Моим заключением Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили) ничего не добьется", - сказал депутат, подчеркнув, что протесты из-за этого не прекратятся.

20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.