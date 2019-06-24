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Мужская сборная России по спортивной аэробике взяла золото Европейских игр

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мужская сборная России завоевала золотую награду в групповых соревнованиях по спортивной аэробике на Европейских играх в Минске, сообщает ТАСС.

Национальная команда в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна получила 22,250 балла. Серебро досталось атлетам из Болгарии, которые набрали 22,186 балла, а третье место заняли представители Румынии с 22,083 балла.

Накануне российские аэробисты Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев также достигли призового пьедестала, заняв третье место в миксте.  

В настоящее время сборная России лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету россиян 52 медали: 24 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых. 

Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске. 



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Теги: Минск
 
 
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На втором месте оказались спортсмены из Болгарии, а бронза досталась представителям Румынии.
 
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