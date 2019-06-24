Источник материала: Soligorsk News



Важная встреча в детской библиотеке Солигорска. Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Этот день, 18 июня 2019 года, несомненно, запомнится всем юным читателям, пришедшим в детскую библиотеку города шахтеров. Ребята из школьного лагеря «Звездный», который работает при гимназии №3 Солигорска, пришли на встречу с очень важным для них человеком – Надеждой Ивановной Федоровой. Она – человек, многое переживший в этой жизни, и ей есть что сказать молодому поколению.

СПРАВКА: Надежда Фёдорова хорошо известна в Солигорске. Хотя она родилась в 1934 году в деревне Вороново-Сельга Олонецкого района в Карелии. Судьба не баловала девочку. Когда ей исполнилось два года, ее мама умерла. А 1939 году, когда Наденьке было пять лет, началась война с Финляндией, отца мобилизовали. Девочка узнала, что такое жизнь с мачехой и что такое война.



А в 1941 году началась новая война, и деревню Надежды оккупировали. После оккупации маленькую Надю отправили в детский дом. С 1946 по 1954 годы девочка воспитывалась в детских домах.



В Карелии она окончила школу, педучилище, потом Петрозаводский университет. Переехала в Беларусь, работала в Глуске, затем судьба забросила ее в Солигорск.















Встреча в библиотеке стала своеобразным послание детям Солигорска от детей войны. Надежда Ивановна рассказывала страшные моменты своей жизни, увиденные глазами маленькой девочки, и желала молодому поколению никогда не испытывать такого. И то, как от бомбежек ложились на пол, как знакомую девочку взрывом убило вместе с коровой, как с детском доме было самой вкусной сладостью – хлеб, посыпанный сахаром, и то, каким раем казался детский дом после мытарств, лишений и голода.













Надежда Федорова показала детям, как выглядит военный треугольник – письмо с фронта. А еще показала свои вышитые работы, на которых часто изображала васильки. Дети увидели видеоряд на экране, воспевающий этот значимый для героини цветок, послушали ее стихи, и пообещали сделать все, чтобы войны не повторялись.









Как важны все же такие встречи, в которых прошлое пересекается с будущим. Особенно знакова она и символична перед праздником независимости Республики Беларусь. Спасибо организатору мероприятия – Солигорской детской библиотеке – за такую встречу.



Здоровья и творческих успехов Надежде Ивановне Федоровой.



Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.