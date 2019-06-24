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Магазин низких цен «Светофор» в г. Солигорске закроется с 1 июля.
25.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июня 2019 11:01 9468
Магазин низких цен "Светофор" в г. Солигорске закроется с 1 июля.
Многим солигорчанам полюбился магазин низких цен «Светофор», где можно было выгодно сделать покупки. Он работал с ноября 2017 года. Недавно солигорчане узнали ( и это подтвердила администрация), что магазин на прежнем месте будет закрыт.
В настоящее время уточнено и время, когда он будет работать последний день. Это 30 июня. То есть, с 1 июля сделать покупки в «Светофоре» уже не получится. В социальной сети вконтакте администрация магазина поблагодарила всех постоянных покупателей и пригласила за последними покупками.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июня 2019 11:01 9468 Магазин низких цен "Светофор" в г. Солигорске закроется с...
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