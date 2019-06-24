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Магазин низких цен «Светофор» в г. Солигорске закроется с 1 июля.

25.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июня 2019 11:01 9468

Магазин низких цен "Светофор" в г. Солигорске закроется с 1 июля.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Многим солигорчанам полюбился магазин низких цен «Светофор», где можно было выгодно сделать покупки. Он работал с ноября 2017 года. Недавно солигорчане узнали ( и это подтвердила администрация), что магазин на прежнем месте будет закрыт. 

Магазин низких цен «Светофор» в г. Солигорске закроется с 1 июля.

В настоящее время уточнено и время, когда он будет работать последний день. Это 30 июня. То есть, с 1 июля сделать покупки в «Светофоре» уже не получится. В социальной сети вконтакте администрация магазина поблагодарила всех постоянных покупателей и пригласила за последними покупками.

Откроется ли «Светофор» в Солигорске и в каком месте, пока точно неизвестно. Администрация магазина предлагает покупателям следить за новостями.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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19 июня 2019 11:01 9468 Магазин низких цен "Светофор" в г. Солигорске закроется с...
 
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