Магазин низких цен «Светофор» в г. Солигорске закроется с 1 июля.

Многим солигорчанам полюбился магазин низких цен «Светофор», где можно было выгодно сделать покупки. Он работал с ноября 2017 года. Недавно солигорчане узнали ( и это подтвердила администрация), что магазин на прежнем месте будет закрыт.

В настоящее время уточнено и время, когда он будет работать последний день. Это 30 июня. То есть, с 1 июля сделать покупки в «Светофоре» уже не получится. В социальной сети вконтакте администрация магазина поблагодарила всех постоянных покупателей и пригласила за последними покупками.



Откроется ли «Светофор» в Солигорске и в каком месте, пока точно неизвестно. Администрация магазина предлагает покупателям следить за новостями.

