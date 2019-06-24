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На время соревнований по гребле на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения

25.06.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время соревнований гребцов на байдарках и каноэ на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На время соревнований по гребле на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения

А именно до 60 километров в час. Рядом с гребным каналом на время II Европейских игр предусмотрена гостевая автомобильная стоянка на 400 машин. Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дороге.

На время соревнований по гребле на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения

На время соревнований по гребле на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения

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Новости Беларуси. Во время соревнований гребцов на байдарках и каноэ на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения, сообщили в программе...
 
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