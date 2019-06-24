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Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. То, чего ждал весь белорусский борцовский мир, наконец-то случилось 24 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марина Слуцкая принесла нам медаль. И не просто медаль, а золотую.
Вот что сказала новоиспеченная чемпионка Европейских игр сразу после финальной схватки.
Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр:
Сложная была очень схватка: нужно было терпеть, нужно было бороться до конца. Лариса – сильная соперница. С ней на секунду расслабишься – все. Нет такого, что можешь немножечко отдохнуть, такого не бывает. Поэтому я была максимально сконцентрирована и действительно терпела до конца.
Мне сейчас тренер говорит: «Почему ты не радуешься»? Я говорю: «Я радуюсь, просто я устала».
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Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»
Новости Беларуси. То, чего ждал весь белорусский борцовский мир, наконец-то случилось 24 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Марина Слуцкая принесла нам медаль....
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