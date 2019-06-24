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Мария Мартынова: «Среди таких соперников даже просто попасть в финал очень приятно»

25.06.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Намного большего ждали от представителей пулевой стрельбы. Все-таки успех Сергея Мартынова на лондонской Олимпиаде должен гнать вперед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако на Европейских играх подопечные Игоря Басинского не блещут. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа среди смешанных команд участвовали два наших тандема. Лучший результат показали Юрий Щербацевич и Мария Мартынова. Они завершили борьбу в полуфинале.

В женском малокалиберном пистолете прошла первая часть квалификации. Результаты неутешительные: Виктория Чайка 9-я, Екатерина Крученок – 28-я.

Мария Мартынова: «Среди таких соперников даже просто попасть в финал очень приятно»

Мария Мартынова, участница II Европейских игр:
У нас как в стрельбе: в финал попадаешь, а там уже все с чистого листа. Как лотерея что ли. Понятное дело, что более подготовленный соперник будет чаще выигрывать, но все-таки доля везения есть. И вот как мы видим, что белорусы всегда вокруг да около – ну вот, чуть-чуть не хватает.

Хотя среди таких соперников совершенно не обидно стать четвертым, восьмым, даже просто попасть в финал очень приятно.

Мария Мартынова: «Среди таких соперников даже просто попасть в финал очень приятно»

Екатерина Крученок, участница II Европейских игр:
Еще через день мы стреляем микс, тоже на 25 метров. Мы с моим напарником Евгением Зайчиком, с которым стреляли предыдущие два микса, будем выступать. Это скоростная программа.

Мы каждый день в тире. Единственный день будет послезавтра: мы не стреляем упражнения, но у нас тренировочный день. Поэтому мы все равно будем. Каждый день здесь мы работаем.

Люди в материале: Мария Мартынова, Екатерина Крученок
 
 
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Новости Беларуси. Намного большего ждали от представителей пулевой стрельбы. Все-таки успех Сергея Мартынова на лондонской Олимпиаде должен гнать вперед,...
 
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