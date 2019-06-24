|
Мария Мартынова: «Среди таких соперников даже просто попасть в финал очень приятно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Намного большего ждали от представителей пулевой стрельбы. Все-таки успех Сергея Мартынова на лондонской Олимпиаде должен гнать вперед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако на Европейских играх подопечные Игоря Басинского не блещут. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа среди смешанных команд участвовали два наших тандема. Лучший результат показали Юрий Щербацевич и Мария Мартынова. Они завершили борьбу в полуфинале.
В женском малокалиберном пистолете прошла первая часть квалификации. Результаты неутешительные: Виктория Чайка 9-я, Екатерина Крученок – 28-я.
Мария Мартынова, участница II Европейских игр:
Хотя среди таких соперников совершенно не обидно стать четвертым, восьмым, даже просто попасть в финал очень приятно.
Екатерина Крученок, участница II Европейских игр:
Мы каждый день в тире. Единственный день будет послезавтра: мы не стреляем упражнения, но у нас тренировочный день. Поэтому мы все равно будем. Каждый день здесь мы работаем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Намного большего ждали от представителей пулевой стрельбы. Все-таки успех Сергея Мартынова на лондонской Олимпиаде должен гнать вперед,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)