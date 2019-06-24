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Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

25.06.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир Самсонов – Тимо Болль: такая афиша в настольном теннисе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

Два чемпиона мира. Два чемпиона Европы. Две экс-первые ракетки мира. История их противостояния насчитывает ни один десяток матчей. Высочайший уровень оба атлета продемонстрировали и 25 июня. Таким скоростям позавидовали бы даже китайцы: они не играли, они рубились.

На радость публике Самсонов взял первый сет, но на большее его не хватило. Поражение 1:4. Однако наиболее красноречиво об упорстве и принципиальности свидетельствуют цифры в сетах 12:10, 6:11, 14:16, 10:12 и 7:11.

Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

Владимир Самсонов, участник II Европейских игр:
Было бы, конечно, намного лучше, если бы я проиграл Тимо в финале: по крайней мере, была бы медаль. А так ни медали, ни финала – ничего. Вряд ли будет еще шанс играть такой турнир у себя дома перед такой публикой. Было невероятно играть у себя дома при такой поддержке. Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели.

Сейчас я вылетел – конечно, очень-очень жаль. Всегда может решить исход целого сэта какое-то одно очко. Может быть, чуть-чуть везения не хватило. С другой стороны, вроде бы играл довольно неплохо. Надеюсь, что хоть зрители увидели хороший настольный теннис и надеюсь, что придут сюда в следующий раз смотреть на нас.

Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

Буквально два дня назад я тоже проигрывал 3:1 по сэтам, и, в конце концов, как-то смог выиграть этот матч. Сегодня все было в другом направлении.

Всегда, когда проигрываешь матч, ты немного разочарован. В Баку в финале, в принципе, у меня были тоже хорошие шансы выиграть – я вел по сэтам 3:1 вроде бы. С другой стороны, серебряная медаль на первых Европейских играх, в принципе, тоже не такой плохой результат. Ведь и сегодня я тоже вроде бы хорошо играл и тоже разочарован. Но проиграл за выход в четыре, то есть это совсем другое.

Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

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Новости Беларуси. Владимир Самсонов – Тимо Болль: такая афиша в настольном теннисе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два чемпиона...
 
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